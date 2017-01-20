Великое освящение воды в детском саду «Незабудка»

В праздник Крещения Господня, 19 января, иерей Сергий Скузоваткин совершил Великое освящение воды в детском саду № 14 «Незабудка».

В тихий час порядка 30-ти сотрудников детского сада в музыкальном зале приготовили емкости с водой, ожидая прихода священника. О. Сергий духовно окормляет этот детский сад, а также водит туда своих собственных детей. Так что общение коллектива со священником происходит регулярно. О. Сергий рассказал о духовном смысле праздника и о том, как нужно пользоваться крещенской водой. После освящения воды священник окропил сотрудников и все помещения в двух зданиях детского сада, где находятся около 200 воспитанников.

Детский сад «Незабудка» – одно из немногих светских учреждений Сарова, где каждый год на Крещение освящают воду. Там подобрался удивительно дружный коллектив верующих людей под началом заведующей – Антонины Фоминичны Семизоровой. Воспитатели работают с детьми и родителями по программе «Социокультурные истоки». В мае 2017 года состоится выпуск первой православно-ориентированной группы.

Два года назад детский сад № 14 освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. До сих пор на полочке стоят подаренные владыкой иконы. А еще детский сад украшают самодельные декоративные Рождественские вертепы, которые изготовили дети вместе с родителями. В «Незабудке» ощущается особенная добрая атмосфера. Церковь у нас отделена от государства, но вера неотделима от жизни.