Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

20 января/7 января
общее время на генерацию страницы 0,0944 s
время на работу php-скриптов 0,0747 s
время на запросы к БД 0,0197 s
запросов к БД 40

Великое освящение воды в детском саду «Незабудка»

20 января 2017 года

В праздник Крещения Господня, 19 января, иерей Сергий Скузоваткин совершил Великое освящение воды в детском саду № 14 «Незабудка».

В тихий час порядка 30-ти сотрудников детского сада в музыкальном зале приготовили емкости с водой, ожидая прихода священника. О. Сергий духовно окормляет этот детский сад, а также водит туда своих собственных детей. Так что общение коллектива со священником происходит регулярно. О. Сергий рассказал о духовном смысле праздника и о том, как нужно пользоваться крещенской водой. После освящения воды священник окропил сотрудников и все помещения в двух зданиях детского сада, где находятся около 200 воспитанников.

Детский сад «Незабудка» – одно из немногих светских учреждений Сарова, где каждый год на Крещение освящают воду. Там подобрался удивительно дружный коллектив верующих людей под началом заведующей – Антонины Фоминичны Семизоровой. Воспитатели работают с детьми и родителями по программе «Социокультурные истоки». В мае 2017 года состоится выпуск первой православно-ориентированной группы.

Два года назад детский сад № 14 освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. До сих пор на полочке стоят подаренные владыкой иконы. А еще детский сад украшают самодельные декоративные Рождественские вертепы, которые изготовили дети вместе с родителями. В «Незабудке» ощущается особенная добрая атмосфера. Церковь у нас отделена от государства, но вера неотделима от жизни.

Взаимодействие с дошкольным образованием / 20170119-Великое освящение воды в д/с № 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

М. Курякина

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте