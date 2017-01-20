На источнике святого князя Владимира

19 января священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин освятили Князь-Владимирский источник на правом берегу реки Сатис.

На молебне присутствовали горожане, которые пришли сюда за водой. Среди них были и энтузиасты, которые благоустроили этот родник в 2015 году и назвали его в честь св. равноап. вел. князя Владимира, 1000-летие преставления которого отмечалось в том году. Там бьют восемь ключей. По словам о. Владимира, эта вода по своему составу не уступает воде из Серебряных ключей, расположенных на другом берегу реки.

Найти родник несложно. Обогнув Больничный городок, мы проехали немного вниз и дальше пошли по тропинке вдоль крутого берега Сатиса в сторону Кремешков. Под берегом замерзшей и занесенной снегом реки то и дело чернели небольшие полыньи. Если присмотреться, видно, что вода в них бурлит. Это незамерзающие ключи, которые питают реку. Но они не благоустроены, страшно провалиться под лед, поэтому вокруг них нет человеческих следов. Зато проторена народная тропа к Князь-Владимирскому источнику. Там устроен деревянный спуск к реке: ступени и поручни. Забетонирована площадка, с которой удобно набирать воду из труб. Установлены поклонный крест, иконы и информационная табличка. Приятно, что в нашем городе живут активные и неравнодушные люди, которые позаботились о других.

После молебна о. Сергий обратился к собравшимся с пастырским словом и окропил их освященной водой. Он напомнил, что в этот день Господь крестился от Иоанна в р. Иордан — главной водной артерии Святой Земли. А для нас Иордан — это Саровка, Сатис и питающие их ключи. Прп. Серафим Саровский называл Саровку Иорданом. Вода — это символ жизни, и наша вера должна быть живой, как эти ключи. Нельзя останавливаться на пути духовной жизни и думать, что ты чего-то достиг. Потому что цель жизни христианина, как учил батюшка Серафим, это не накопление добрых дел, а стяжание Святого Духа.