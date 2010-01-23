Мозаичная икона подарена в Дивеево из Одессы

Одесские мастера изготовили специально для строящегося в селе Дивеево храма во имя святых Царственных мучеников мозаичную икону великомученика Георгия Победоносца.

Это — уже вторая подаренная мозаичная икона. Первую — с изображением Государя Николая II – провезли по святым местам России в Дивеево к моменту начала строительства Царского храма, в 2015 году.

Икону вмч. Георгия Победоносца временно разместили в дивеевском приходском храме во имя прпмц. Елисаветы Феодоровны. Перед ней был совершен молебен, который возглавил настоятель Елисаветинского храма, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. По окончании молебна все присутствующие приложились к новой святыне, которая прибыла в Дивеево.

Доставивший образ вмч. Пантелеимона на личном автомобиле р. Б. Владимир рассказал, что икона изготовлена из термостойкого камня, поэтому ее можно будет разместить как внутри, так и снаружи храма. Над ней трудился несколько месяцев мастер, который обучался искусству мозаики на Афоне.

Почему Владимир решил привезти икону именно в Дивеево? Потому что очень любит прп. Серафима. Он рассказал, что около двадцати лет назад познакомился со своим духовником, ныне покойным старцем Ионой (Игнатенко), возле иконы батюшки Серафима в Свято-Успенском монастыре города Одессы. А с благочинным Саровского округа Господь свел его два года назад на о. Корфу во время паломничества на Афон. По благословению о. Александра Владимир (по профессии врач) и занялся иконами.

Владимир:

- Идея подарить икону в Дивеево возникла в 2014 году, когда произошла брань между народами Украины. Людей охватило ужасное безумие, они пошли друг на друга с оружием в руках. Что я могу сделать? Чем помочь? Надо молиться святым мученикам, чтобы по их заступничеству Господь остановил кровопролитие; чтобы люди опомнились и отринули захвативший их дух злобы. Я молюсь об укреплении веры и восстановлении мира в Украине. Немощные и убогие люди, безумствуя, кричат, что украинцы и русские больше не братья. Но воцерковленные чада Православной Церкви никогда не поведутся на их уловки и провокации.

Я начал паломничать в Дивеево много лет назад и помню, какая тут была бедность и запустение. А сейчас все поднимается из руин. То же самое происходит и на русском Афоне. Россия сейчас переживает время бурного роста и развития православия. И это прекрасно. Когда я вижу сияющие купола, у меня радуется сердце. И сейчас во время молебна слезы накатывались у меня на глаза. Будем и дальше трудиться во славу Божию...