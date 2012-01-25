Самая лучшая иордань

Каждый год на Крещение протоиерей Владимир Кузнецов освящает воду в иордани на территории заставы № 10 в/ч 3274, которая расположена за 22 площадкой. Но в этом году 19 января впервые сделали фотографии с молебна. И можно увидеть, что это — лучшая иордань в Сарове.

На льду озерца поставили несколько армейских палаток вплотную друг к другу. В одной из них устроили иордань в виде креста. Горящие свечи в стаканчиках по краям проруби красиво подсвечивали ее крестообразную форму в полумраке палатки. Установили деревянный сход в воду, резиновые коврики, пол в палатке устлали еловым лапником (чтобы было теплее босым ногам), одеялами завесили раздевалки. А в соседних палатках можно было согреться горячим чаем.

Отец Владимир развернул свой походный комплект — легкий складной деревянный столик и аналой. Он всегда готов выехать на отдаленную заставу и совершить молебен. После Великого освящения воды состоялись крещенские купания военнослужащих.