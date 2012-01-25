Выздоровление начинается с молитвы

22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.

«Молебное пение о страждущих от винопития и наркомании» состоялось в храме в честь Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – имя этого святого носит православное Сообщество трезвения Сарова. Собралось более двух десятков человек. Многие из них делают первые шаги в церкви. Перед началом совместной молитвы священник обратился с пастырским словом к собравшимся:

– Любая страсть, которая уже овладела нами, принося неприятности в жизни, базируется на душевной испорченности, болячке, которую сам человек излечить зачастую не может. Господь вдохнул в человека жизнь, поэтому цель человека – пребывание в Духе Святом, в Боге.

Когда человек живет без Бога, он пытается чем-то искусственно заполнить свою душу. Придумывает себе суррогатные увлечения и в этом проводит свою жизнь. Когда же человек совсем духовно ослабевает, становится более телесным, он выбирает самые грубые суррогаты. Это – химические вещества, которые проникают до самой сердцевины души и разрушают личность человека.

Трезвая жизнь нужна всем, и даже тем, кто считает себя трезвенником. Трезвая жизнь – это постоянная оценка себя: тот ли ты, за кого себя выдаешь. Это нужно любому человеку и особенно тому, кто чувствует, что балансирует на краю пропасти. С чего мы должны начать наше выздоровление, нашу правильную трезвенную жизнь? С молитвы. Мы должны просить у Бога помощи, благодати и укрепления.

После молебна священник познакомил членов Сообщества трезвения с устройством храма, ответил на их вопросы. Планируется, что такие молебны станут регулярными.