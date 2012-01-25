Наследие Поместного Собора 1917-1918 годов - «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Группа открыта в целях содействия развитию проекта по изданию 36-томного собрания документов Священного Собора 1917-1918 гг., осуществляемого Новоспасским ставропигиальным мужским монастырем с 2012 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также в целях поддержки работы созданного согласно решению Священного Синода Русской Православной Церкви организационного комитета по празднованию столетия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви (см. Журнал № 104 заседания от 27 декабря 2016 г.).

Группа предоставляет возможность широким кругам интересующихся ознакомиться с соборными документами, свидетельствами эпохи, фото- и киноматериалами, а также подробностями обсуждения соборных решений. В группе «Про Собор 1917» регулярно публикуются самые интересные цитаты из соборных документов, анонсы новых изданий.

Материалы сообщества основаны на подлинных документах Собора, хранящихся в государственных архивах России, указаны точные источники цитат. Многие из исторических документов впервые вводятся в научный оборот в издаваемом «Собрании документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов».

Группа модерируется членами рабочей группы по изданию соборных документов при Новоспасском монастыре.

Священный Собор Православной Российской Церкви открылся 15 (28) августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля, впервые с конца XVII века. Важнейшим его решением стало восстановление 28 октября (10 ноября) 1917 года Патриаршества, положившее конец Синодальному периоду в истории Русской Православной Церкви. Последнее заседание Собора состоялось 7 (20) сентября 1918 года. Подготовка к Собору велась с начала 1900-х годов.

Группа «Про Собор 1917»: https://vk.com/prosobor1917.

Официальный портал проекта по изданию документов Священного Собора 1917-1918 годов: http://sobor1917.ru.