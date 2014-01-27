Новые публикации на сайте и в газете «Православный Саров»

Дети растут в вере, надежде и любви – Своими впечатлениями делятся гости VII Серафимовских детских и юношеских чтений.

Дети о традиционных ценностях – Постепенно мы будем выкладывать на сайте «Православный Саров» работы участников VII Серафимовских детских и юношеских чтений. Это действительно интересно. Познакомим читателей лишь с двумя работами, которые заняли первые места в своих секциях («Шитая молитва» и «Угрозы глобализации»).

Не прятаться за оружие – О том, чем отличается спорт от воспитания защитника Отечества, размышляет Илья Ламзин, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области.

Незаживающая рана – На плакате в защиту нерожденной жизни крупная надпись: «Избавишься от зачатого, но не избавишься от убитого». Неужели это правда? На вопросы женщин ответил иерей Сергий Скузоваткин.

«Многим путь был еси ко спасению…» – Эти слова из акафиста прп. Серафиму Саровскому вполне мог бы сказать о себе его современник – выдающийся педагог, организатор просвещения и писатель Януарий Михайлович Неверов, который писал, что своим религиозно-нравственным развитием он обязан знакомству с батюшкой Серафимом.

Правда историческая и духовная – Статья помощника благочинного Саровского окуга по культуре Романа Сванидзе в газете «Ведомости Нижегородской митрополии» 2 (110) о фильме «28 панфиловцев».

Право быть рожденным – статья Ксении Малышевой в газете "Вести города" от 7 декабря 2016, которая написана при поддержке иерея Сергия Скузоваткина, Ольги Белошицкой, Виктории Горбушкиной и Анны Куцык.