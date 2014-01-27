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Новые публикации на сайте и в газете «Православный Саров»

27 января 2017 года

Дети растут в вере, надежде и любви – Своими впечатлениями делятся гости VII Серафимовских детских и юношеских чтений.

Дети о традиционных ценностях – Постепенно мы будем выкладывать на сайте «Православный Саров» работы участников VII Серафимовских детских и юношеских чтений. Это действительно интересно. Познакомим читателей лишь с двумя работами, которые заняли первые места в своих секциях Шитая молитва» и «Угрозы глобализации»).

Не прятаться за оружие – О том, чем отличается спорт от воспитания защитника Отечества, размышляет Илья Ламзин, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области.

Незаживающая рана – На плакате в защиту нерожденной жизни крупная надпись: «Избавишься от зачатого, но не избавишься от убитого». Неужели это правда? На вопросы женщин ответил иерей Сергий Скузоваткин.

«Многим путь был еси ко спасению…»Эти слова из акафиста прп. Серафиму Саровскому вполне мог бы сказать о себе его современник – выдающийся педагог, организатор просвещения и писатель Януарий Михайлович Неверов, который писал, что своим религиозно-нравственным развитием он обязан знакомству с батюшкой Серафимом.

Правда историческая и духовнаяСтатья помощника благочинного Саровского окуга по культуре Романа Сванидзе в газете «Ведомости Нижегородской митрополии» 2 (110) о фильме «28 панфиловцев».

Право быть рожденнымстатья Ксении Малышевой в газете "Вести города" от 7 декабря 2016, которая написана при поддержке иерея Сергия Скузоваткина, Ольги Белошицкой, Виктории Горбушкиной и Анны Куцык.

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