XXV Международные Рождественские образовательные чтения

25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия», сообщает сайт Патриархия.ру.

Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники Чтений.

Открытие и пленарное заседание форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В президиуме присутствовали: председатель Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; министр иностранных дел РФ С.В.Лавров; первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ П.О. Толстой; министр культуры РФ В.Р. Мединский; министр РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков; полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, руководитель Рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных здании и сооружений А.Д. Беглов; заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.Н. Горбенко.

В зале находились более 6 тысяч человек — члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы митрополий, епархиальные архиереи, представители Поместных Православных Церквей, члены Оргкомитета Международных Рождественских чтений, члены Межрелигиозного совета России, представители Правительства Москвы, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители около 300 российских и зарубежных вузов, директора общеобразовательных организаций, священнослужители и педагоги.

Святейший Патриарх Кирилл объявил XXV Международные Рождественские образовательные чтения открытыми.

На центральном экране Государственного Кремлевского дворца был показан тематический ролик: «25 лет. Четверть века вместе», посвященный юбилею Рождественских чтений.

Затем Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов огласил приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина и поздравил участников форума с открытием Чтений.

К собравшимся обратился министр иностранных дел РФ С.В. Лавров.

Затем выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Н.В. Федоров, который огласил приветствие председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.

Министр культуры РФ В.Р. Мединский огласил приветствие председателя Правительства РФ Д.А. Медведева и выступил с докладом.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко зачитал приветствие мэра российской столицы С.С. Собянина.

С докладом выступил председатель Оргкомитета Чтений митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех выступивших на официальной церемонии открытия Рождественских чтений и обратился к присутствующим с заключительным словом.

В ходе церемонии демонстрировались тематические видеоролики: «25 лет. Четверть века вместе»; «Церковь и государство»; «Церковь и образование»; «Конкурсы»; «Москва встречает участников Рождественских чтений».

В завершение официальной части состоялся концерт.

Трансляция пленарного заседания осуществлялась на телеканале «Союз» и сайте Патриархия.ru.

Справка.

На заседании Высшего Церковного Совета 17 февраля 2016 года было принято решение о проведении юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений с 25 по 27 января 2017 года в Москве. Форум посвящен теме «1917-2017: уроки столетия». Работа юбилейных Рождественских чтений будет вестись по 16 направлениям, участники обсудят такие темы, как деятельность Русской Православной Церкви в период гонений, жизнь Церкви и святоотеческая традиция, история православного храмостроительства, социальная миссия Церкви и другие.

26 января состоятся V Рождественские Парламентские встречи. Они будут посвящены обсуждению актуальных вопросов социального взаимодействия, общественного служения, исторического пути России, современного развития государства.

В работе Чтений примут участие более 15 тысяч человек из России, ближнего и дальнего зарубежья (Греции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии). В числе участников Чтений — члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы митрополий, епархиальные архиереи из России и других стран канонической ответственности Русской Православной Церкви, священнослужители, представители Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ, члены Правительства РФ, члены Правительства Москвы, представители региональных властей, общественные и политические деятели, представители традиционных конфессий, деятели науки, в том числе Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии художеств, деятели культуры и искусства, руководители органов управления образованием, заведующие дошкольными учебными организациями, директора и педагоги образовательных школ и гимназий, ректоры, преподаватели и студенты высших учебных заведений и духовных школ.

Местом проведения Чтений станут Государственная Дума ФС РФ, Общественная палата РФ, Храм Христа Спасителя и другие храмы Москвы, Патриаршие палаты Московского Кремля, Московский городской дом учителя, МГУ им. Ломоносова и другие вузы Москвы, синодальные учреждения, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный и Российский православный университеты, образовательные, культурные и духовно-просветительские центры, школы, музеи ― всего свыше 70 площадок.

В последние годы Чтения включают в себя региональный этап, в котором принимают участие все регионы России, а также епархии Русской Православной Церкви за рубежом, и международный этап, который, по сложившейся традиции, проходит в Москве в конце января.

Организатором и координатором проведения Чтений многие годы является Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, которым руководит митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений. В организации и проведении Чтений участвуют все синодальные структуры Русской Православной Церкви.

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