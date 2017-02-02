В дни памяти нижегородских святых в храмах епархии будут совершаться праздничные богослужения

Начиная с 2017 года во всех храмах Нижегородской епархии будут совершаться праздничные богослужения в дни памяти святых, в земле нижегородской просиявших, сообщает сайт Нижегородской митрополии. 1 февраля в епархиальных храмах таким образом почтили память священномученика Николая Восторгова.

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, накануне памятного дня совершается всенощное бдение, в день памяти – Божественная литургия и молебное пение.

Справка

Николай Евдокимович Восторгов родился в селе Никологорский Погост Вязниковского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Евдокима Восторгова; был единственным сыном при трех сестрах. Учился во Владимирском духовном училище, но был вынужден оставить обучение. Жил послушником в Спасо-Евфимиевом монастыре. Затем был в Вязниковском, Боголюбовом монастырях; келейником и секретарем настоятеля Введенской Островской пустыни. С 1897 года, со времени женитьбы, до 1915 года служил псаломщиком в храме погоста Горицы при озере Никольском в Муромском уезде. В 1915 году был рукоположен в сан диакона к Спасскому храму соседнего села Дедово.

Весной 1927 года рукоположен в сан священника и назначен в храм села Голянищево, а в июне 1928 года был переведен в село Чулково Нижегородской области.

В августе 1929 года арестован. Был обвинен в том, что «явился организатором общественного беспорядка, который мог бы вылиться в террор над партийно-советскими работниками; руководил сбором подписей, редактировал и писал заявления», приговорен к трем годам концлагерей. Был определен в четвертую роту Соловецкого лагеря особого назначения, но по прибытии в лагерь заболел тифом и скончался 1 февраля 1930 года.

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Николай Восторгов был прославлен как священномученик.