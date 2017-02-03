В день 14-летия своей архиерейской хиротонии митрополит Георгий совершил Божественную литургию в Дивееве

2 февраля, в день 14-летия своей архиерейской хиротонии, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Параклис Божией Матери и Божественная литургия состоялись в Троицком соборе обители, где покоятся мощи преподобного Серафима Саровского.

Главе Нижегородской митрополии сослужили митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Дмитровский Феофилакт, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, секретарь Архиерейского совета Нижегородской митрополии протоиерей Сергий Матвеев, настоятель Благовещенского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Александр (Лукин), благочинные округов Нижегородской епархии, другие нижегородские клирики.

В храме среди верующих молились игумения Дивеевского монастыря Сергия (Конкова), игумения Нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря Филарета (Гажу), игумения Абабковского Николаевского Георгиевского женского монастыря Никона (Желякова), игумения Арзамасского Свято-Николаевского монастыря Филарета (Шевченко), настоятельница нижегородского архиерейского подворья храма в честь святых Кирилла и Мефодия инокиня Алипия (Андрейко), настоятельница архиерейского подворья Мало-Пицкого Скорбященского монастыря инокиня Филарета (Андрейко) и несущая послушание по возрождению Алексеевской обители в Арзамасе монахиня Феогноста (Гончарова).

На богослужении присутствовали заместитель министра финансов Российской Федерации Андрей Иванов и генеральный директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.

От лица нижегородского духовенства епископ Илия поздравил митрополита Георгия с 14-летием служения на Нижегородской кафедре, протоиерей Сергий Матвеев преподнес архипастырю орлецы и цветы.

Игумения Сергия, поздравив главу митрополии с годовщиной архиерейской хиротонии, выразила благодарность всем служащим архиереям за совершенное богослужение.

Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов подарил владыке Георгию на молитвенную память икону преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Многие из присутствующих на литургии также поздравили высокопреосвященного владыку и вручили ему букеты цветов.

В пастырском слове глава Нижегородской митрополии поблагодарил всех за совместную молитву и поздравления.

На фото: ученики Саровской православной гимназии дарят владыке Георгию цветы и вышитый руками ребят воздУх.

Текст Светланы Акимовой, фото Алексея Козориза, сайт Нижегородской митрополии