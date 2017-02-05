Саровский духовно-научный центр берется разработать концепцию развития России на сто лет

4 февраля в Сарове в здании Департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось первое в 2017 году заседание Саровского духовно-научного центра (ДНЦ) – экспертной площадки под председательством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В заседании впервые принял участие министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Также присутствовали глава города Александр Тихонов, глава городской администрации Алексей Голубев, игумен Саровского монастыря о. Никон и другие участники. На встрече продолжили рассмотрение темы: «Современное государство: духовно-нравственные основы и право».

Митрополит Георгий напомнил тезисы прошлого заседания: государство невозможно без системы управления и важно, чтобы туда приходили люди духовно крепкие; также необходимо укреплять в обществе авторитет государственных институтов.

Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илькаев предложил расширить рассматриваемую тематику с учетом потенциала собравшихся экспертов, а именно — разработать концепцию развития России на ближайшие сто лет. По мнению Радия Ивановича, в нее нужно включить такие задачи, как: увеличение населения страны — т. н. «православный миллиард», надежная защита государства (в т. ч. при помощи ЯО); предельно осторожно подходить к реформированию таких жизненно важных областей, как образование или медицина, опираясь при этом на собственные традиции; общественный диалог разных политических сил, базирующийся на духовно-нравственных основах; использование всех позитивных достижений, которые были в истории России. Если мы это сделаем, то будем самой мощной во всех отношениях страной.

Владыка Георгий поддержал ученого, отметив приоритетность именно внутреннего развития страны.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков предложил в рабочих группах обобщить накопленный за четыре года работы ДНЦ материал, а также отметил необходимость наличия целеполагания, которое бы сподвигло народ на выполнение такой программы.

Какой человек, такое и право

Министр юстиции РФ Александр Коновалов назвал заявленную цель амбициозной, но вполне реальной, выступление Радия Ивановича — обнадеживающим стартом, а формат ДНЦ — перспективным. В своем выступлении министр развил две основные мысли. Первая — относительно природы права, которое является не чьей-то выдумкой, а объективной реальностью, обусловленной психофизическими особенностями личности людей и законами их взаимодействия. Базовые элементы права отражают оптимальную модель взаимодействия в обществе, поэтому они не устаревают. И второй тезис — о субъективном восприятии и практике применения права, когда фактические правооношения далеки от идеальных, а само право становится все более утилитарным, направленным на решение конкретных задач.

Александр Владимирович отметил, что, согласно христианской антропологии, человек трехсоставен (дух, душа, тело). Это обуславливает три уровня пирамиды мотивации человека следовать правовым нормам: в основании пирамиды — физиология, затем — выгода и, в ее вершине, чувство долга. Министр говорил о том, что если право порождает несправедливость, то в обществе накапливается отрицательная энергия; о горизонтальном и вертикальном типах интеграции общества; о современной архаизации сознания в обществе потребления — возврату к мифологическому сознанию в эпоху высоких технологий. Он считает, что при дальнейшем развитии этих тенденций общество может измениться настолько, что право перестанет существовать. Оно распадется на примитивное право для широких масс и более изощренное — для правящей элиты. Перспективы права зависят от того, останется ли человек человеком, т. к. право интегрировано в природу человека.

Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов доложил результаты своего исследования темы государственной службы как общественного служения в разные периоды истории России. Его вывод — причина коррупции не в дефектах законодательства, а во внутреннем мировоззрении чиновников. Тут формальные административные инструменты не работают, необходима разработка корпоративной этики, причем, эти методики давно известны. Также он высказал убеждение, что дискредитация власти в России через муссирование темы коррупции в СМИ это не спонтанный, а управляемый процесс.

Стратегия — народосбережение

Председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Московской области Алексей Вайц подтвердил, что в своей деятельности видит накопление деструктивной правовой энергии. Например, людям не платят зарплату, и это выходит на политический и даже международный уровень. Также это проявляется в абсолютном недоверии рядового человека к судебной системе. Докладчик убежден, что необходим запуск социальных лифтов, которые дадут возможность реализовать избыток накопившейся в обществе правовой энергии.

Алексей Евгеньевич выделил ряд наиболее важных, на его взгляд, проблем, без решения которых не могут развиваться общество и государство. Это: образование без воспитания; медицина без здравоохранения; деловое сообщество, которое усвоило западную идеологию получения прибыли как самоцели; гигантское имущественное неравенство и расслоение населения; его апатия при полном безраличии власти; неспособность партийно-политической системы запустить маховик самоорганизации общества; отсутствие общепринятых критериев добра и зла, национальной цели и консолидирующей силы среди элиты, собирающей общество в единое целое. Он отметил, что когда речь заходит о национальном целеполагании, то всегда напоминают о светском характере государства и невозможности единой идеологии, а это связывает руки. По мнению А. Вайца, таким целеполаганием должна стать идея жертвенного служения, в котором наиболее полно раскрывается русский характер. Он рассказал, что обучение людей целеполаганию как служению предотвращало их эмоциональное выгорание. Алексей Евгеньевич предложил как всеобщую стратегию — народосбережение. Оно должно реализовываться на трех уровнях: личном, в масштабах страны и на мировой арене (в утверждении России как миротворца — для сохранения многополярного мира).

Возродить институт семьи

«Чтобы сберегать народ, надо его иметь», — такими словами начал свое выступление руководитель сектора социологии Института общественного проектирования (ИНОП) Михаил Тарусин. А для этого нужно рожать детей и воспитывать их в крепких семьях. Докладчик рассказал о том, что из себя представляет ювенальная юстиция, которая практикуется в Европе, и что об этом думают россияне. Социальные опросы показали, что в нашем обществе плохо представляют, что такое ювенальная юстиция, но интуитивно чувствуют, что она несет угрозу семье.

Михаил Аскольдович пояснил, что модная на Западе тема прав ребенка привела к тому, что из семьи изымают детей за несвоевременное посещение поликлиники, разбросанные игрушки, несделанные вовремя прививки или ремонт квартиры, наличие домашних животных и другие смехотворные поводы. Физическое насилие сюда не входит, это уже уголовное преступление, и родителя, который отшлепал ребенка, могут посадить в тюрьму. При этом сам процесс изъятия детей наносит им сильнейшую психологическую травму.

По мнению докладчика, защита прав детей в России очень актуальна, поскольку существуют бездомные и брошенные родителями дети. В детских домах находится порядка 700 тыс. детей, что вдвое больше, чем после Великой Отечественной войны. В то же время опрос многодетных семей показал, что родители негативно относятся к практике российской социальной опеки, воспринимая эти органы как направленные не на защиту, а на отъятие детей. Также серьезную проблему представляет бедность населения. Однако, по словам социолога, верующие семьи разных конфессий независимо от их достатка нацелены на рождение и воспитание детей, а неверующие — больше заботятся о материальном благополучии. Вывод — необходимо возрождать институт семьи.

Обмен мнениями

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди эмоционально говорила о том, что право происходит от слова «правда», и ментальность русского человека такова, что он всегда ищет правду. По мнению сенатора, в нашем обществе существует запрос на внятную государственную идеологию, причем она должна не навязываться сверху, а идти снизу.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас уточнил, что право не должно пониматься абстрактно. Иначе происходит то, что мы видим в мировой политике, когда во имя идеи прав человека разрушают страны и убивают людей.

Научный руководитель НИИСИ РАН академик Владимир Бетелин убежден, что в нашем официально деидеологизированном обществе на самом деле идеология есть. Она не заявляется открыто, но присутствует во всех документах. Это — идеология либерализма. И если мы не откажемся от нее, ничего не изменится.

В завершение Александр Коновалов сделал ряд замечаний. По поводу ювенальной юстиции в России: у детей есть права, это аксиома, в т. ч. и у нерожденных детей. Согласно правовым нормам, еще нерожденный человек может претендовать, например, на свою долю наследства, но не имеет права на жизнь. Это нонсенс. Надо бороться с домашним насилием? Надо. И судебный порядок при отъеме детей лучше, чем внесудебный. Министр юстиции признал, что в обществе есть недоверие к правосудию, но в целом «наша судебная система лучше, чем о ней думают». По поводу самоорганизации граждан: опыт показывает, что люди могут организовываться, но не по партийной принадлежности, а только по интересам. Надо создавать практики самоорганизации на правильной концептуальной основе и помогать людям в их реализации.

Подводя итог обсуждению, владыка Георгий высказал пожелание, чтобы на заседаниях ДНЦ больше говорилось о позитивном опыте, по известному принципу: критикуешь — предлагай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Он уточнил, что светскость государства и общества не означает безбожия, а идеология и мировоззрение — это разные понятия. Управляющий Нижегородской митрополией убежден, что нужно целенаправлено возрождать институт семьи, а не сводить все к помощи семье. В частности нормально оплачивать труд людей, чтобы мужчина мог обеспечить семью, женщина — воспитывать детей, семья — приобрести жилье, а не существовать на прожиточный минимум.

Владыка отметил необходимость изучения русской философии и религиозной мысли. Если мы изучим свой опыт, то перестанем слепо копировать западный или изобретать велосипед. По мнению архиерея, только сегодня мы начали воспринимать себя наследниками всей тысячелетней истории своей страны, но еще не научились прочитывать ее сквозь призму Евангелия, а нынешняя элита не воспринимает образ Святой Руси.

Министр Александр Коновалов сразу же откликнулся на просьбу митрополита Георгия о правовом сопровождении решений, принятых в ходе работы ДНЦ, он предложил помощь юристов. И хотя заседания ДНЦ в Сарове происходят раз в 2-3 месяца, работа в группах продолжается в течение всего года. Деятельность этой экспертной площадки известна и Святейшему Патриарху Кириллу, и Президенту РФ Владимиру Путину, с подачи которого она и возникла в 2012 году после его визита в Саров.