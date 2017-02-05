Наместник Саровского монастыря возведен в игумена обители

4 февраля митрополит Георгий возглавил литургию в храме Серафима Саровского Свято-Успенского мужского монастыря — Саровская пустынь. В ходе богослужения правящий архиерей совершил поставление наместника монастыря о. Никона (Ивашкова) в игумена этой обители и вручил ему игуменский посох.

Прихожане впервые наблюдали посвящение в игумена и многие недоумевали: «Как же так, ведь о. Никон уже давно игумен...» Действительно, наместник Саровского монастыря иеромонах Никон (Ивашков) был возведен в сан игумена Святейшим Патриархом Кириллом во время визита в Саров 31 июля 2010 года. Но слово «игумен» имеет два значения. В настоящее время игуменство дается в награждение монашествующему священству (что соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывается с участием в управлении монастырем (см. Словарь церковных терминов на pravoslavie.ru). А первоначально игумен (по-греч. «ведущий») это — начальник монастыря. В древности игумен не обязательно был священником, но впоследствии установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов. Игумен, являющийся начальником монастыря, обладает правом ношения посоха — знака церковной власти.

Сейчас возрождается институт игуменства (см. Проект «Положения о монастырях и монашествующих», который после доработки направлен в Священный Синод для передачи на рассмотрение Архиерейского Собора). В Нижегородской епархии действуют пять мужских монастырей. Недавно их наместники были поставлены в игуменов: архимандрит Нектарий (Марченко) — в конце прошлого года, а архимандриты Тихон (Затекин) и Александр (Лукин) — в январе нового, 2017 года.

Во время богослужения в храме прп. Серафима Саровского митрополиту Георгию кроме игумена Никона сослужили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, настоятель Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Затекин), настоятель Нижегородского Благовещенского мужского монастыря архимандрит Александр (Лукин), а также клирики Саровского благочиния иереи Сергий Скузоваткин и Владимир Лапшин. Особую торжественность богослужению придавало пение двух хоров: архиерейского и хора Нижегородского православного женского духовного училища.

Присутствовали братия монастыря, руководители города и РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также гости Сарова, прибывшие для участия в заседании Духовно-научного центра. В храме молились игумения Нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря Филарета (Гажу), игумения Арзамасского Свято-Николаевского монастыря Филарета (Шевченко) с сестрами, и несущая послушание по возрождению Алексеевской обители в Арзамасе монахиня Феогноста (Гончарова).

В проповеди после богослужения иерей Сергий Скузоваткин дал толкование евангельской притчи о немилосердном судии. Он выделил несколько важных аспектов молитвы. Во-первых, ее неотступность и долготерпение, постоянная обращеннность человека к Богу, пример которой нам дал прп. Серафим, молясь в келье, вокруг которой был построен этот храм в его честь. Бог может быстро исполнить нашу просьбу, но порой медлит, желая чтобы мы подольше пребывали с Ним в своих молитвах. Другой аспект молитвы — это смирение. Мы не требуем, а смиренно просим, полагаясь на волю Божию. И батюшка Серафим именно в смиренном и коленнопреклоненном виде предал свою святую душу Богу. Такой молитве нам следует учиться у него.

Правящий архиерей после вручения о. Никону игуменского жезла поздравил его с этим событием и сказал:

– Ныне появился игумен древней благословенной Свято-Успенской Саровской обители. Некогда она явила целый сонм праведников и светильников земли Русской: Серафима Саровского, Марка Молчальника, Назария Валаамского и множество других братий.

XX век стал временем смуты в сердцах человеческих, и первый удар диавольской злобы пришелся по монастырям и их насельникам. Казалось, что нет никакой возможности возродить здесь монашескую жизнь. Но милостивый Господь под Покровом Царицы Небесной, молитвами св. прп. Серафима Саровского и других подвижников Саровской пустыни судил и этому монастырю вновь возрождаться. Непросто идет восстановление обители: храмы созидаются быстрее, чем самое важное дело — возрождение братства, монашеского подвига и святости.

Брат наш, игумен Никон! Сознавай свои немощи, слабости, немногочисленность братства и полагай все упование на Бога. В скорбях и трудностях не унывай. В победах и успехах — не гордись. Всему господин в нашей жизни — Бог. А для тебя сугубая радость и духовное утешение — пожить и потрудиться здесь, в благословенной Саровской обители. Путь дела твои будут верными, словеса — кроткими, мысли — о Господе, и самое важное в жизни человека (особенно инока) — способность через кротость и смирение дать место Промыслу Божию в своей жизни, ибо Господь сказал: «Сила моя в немощи совершается».

Мы знаем, что эта обитель возродится не по нашим заботам и делам, а по милости Божией. Пусть на твоем жизненном пути игуменом этой обители благодать Святого Духа в ней всякое немощное врачует и оскудевающее восполняет. А мы все вместе чем можем, поможем...»

В своем ответном слове игумен Никон обратил внимание на то, что храм над кельей прп. Серафима был восстановлен первым за 14 лет пребывания владыки Георгия на Нижегородской архиерейской кафедре (так же, как и Саровский монастырь). Отец игумен поблагодарил управляющего епархией за попечение о монастыре и подарил ему заздравную просфору, монашеские четки и образ прп. Серафима Саровского, написанный в иконописной мастерской при монастыре.

О духовном авторитете игумена

Духовный авторитет игумена в среде братии также не появляется из ничего в одночасье. Из малого он способен возрасти до великого, но для этого требуется время, а если оно еще не пришло, то терпение. Его порой многим и не хватает. Свойственное совершенным желают видеть у новоначальных, причем сегодня и сейчас.

Духовный авторитет игумена не появляется сам собой и со временем, с сединами в бороде. Он созидается внутренними духовными усилиями и опытом терпеливого и смиренного руководства братией, за которую игумен несет перед Богом ответственность. Причины немощей и падения насельников, их внутреннего охлаждения или возмущения, игумену, как духовному руководителю, необходимо искать в себе. Известно, что хорошие игумены берутся из хороших послушников. Они, однажды стяжав дух истинного послушания, сохраняют его как дар Божий. Послушание Богу, Церкви, Предстоятелю, правящему архиерею для таковых игуменов становится законом духовной жизни. И Господь за послушание ради Него благословляет их труды.

Из доклада митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях. Направление «Древние монашеские традиции в условиях современности» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь. 26–27 января 2017 года)

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