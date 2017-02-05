Родитель родителю - друг и помощник

4 февраля в Клубе родителей детей с ограниченными возможностями здоровья "Теплые встречи" состоялся семинар по обмену опытом. Это уже третий семинар в клубе, на этот раз он был посвящен теме реабилитации детей с ДЦП с помощью микротоковой рефлексотерапии.

Напомним, что родительский клуб "Теплые встречи" создан при волонтерском центре "Радость моя!" весной 2016 года для семей, в которых растут дети с инвалидностью или, как принято сегодня говорить, с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы клуба - волонтеры центра "Радость моя!", и главная цель, которую им хотелось бы достигнуть - это содействие общению родителей детей с ОВЗ друг с другом, помощь в уходе за детьми, их развитии и реабилитации, в организации досуга, духовного просвещения родителей и детей. Первый семинар был просвящен проблемам заполнения индивидуальных программ реабилитации ребенка с инвалидностью, второй - методу физической реаблилитации детей с ДЦП, который облегчает обучение движению детей или родителей (при уходе за неподвижными детьми).

Встречу 4 февраля организовала и провела координатор клуба Ирина Зубова, а подготовил выступление активный папа - Алексей Александрович Гришанков. В этой семье растут двое детей, у младшего – ДЦП. Как рассказывает Алексей Александрович, когда сыну поставили этот диагноз, они с женой были просто раздавлены морально. Вся жизнь семьи изменилась. Непросто было взять себя в руки, собраться с силами и начать действовать. Но еще сложнее в активном стремлении помочь своему ребенку не наломать дров, не бросаться за ложной надеждой, не растрачивать деньги (которых и так не много) на самые разрекламированные реабилитационные центры или методики.

На первом этапе семье очень помогли встречи с православным психологом, ну а затем, что поделаешь, пришлось самостоятельно искать квалифицированную медицинскую помощь. К сожалению, этот путь российские семьи с больными детьми сегодня зачастую проходят в одиночку. А как им нужна помощь в подборе программы реабилитации, выборе специалистов, профильных медицинских центров! Увы, все отдано под ответственность родителей. Каждый ищет пути реабилитации, как может, а ведь для восстановления здоровья ребенка самый главный фактор - время. Его нельзя упускать.

Алексей Александрович занимает активную жизненную позицию и поэтому, когда нашел методику, давшую хорошие подвижки в состоянии ребенка, решил своим опытом делиться с другими родителями. На встречу пришли две мамы. Конечно, это немного. Собирались прийти 7 человек, но состояние здоровья детей непредсказуемо. Но даже эта встреча в небольшом составе дала ощутимую пользу. Что интересно, не только пришедшие послушать об опыте микротоковой рефлексотерапии получили новые для себя сведения, но и сам докладчик через некоторое время поймал себя на том, что записывает названия ранее не известных ему реабилитационных центров, фамилии и места работы врачей высокого уровня, методы реабилитации. Важен не только обмен информацией. Часто людям просто нужно выговориться в кругу тех, кто их очень хорошо понимает. На этом принципе основана работа терапевтических групп самопомощи. Ты начинаешь чувствовать рядом другого, такого же как и ты, и становится не так одиноко. Обсуждение сложных жизненных проблем в группе помогает подняться над ситуацией, посмотреть на нее под другим углом, изменить свое отношение, принять какое-то важное решение.

В итоге получилось интересное общение и незаметно пролетели два часа. В завершение этой действительно очень теплой встречи родители обменялись друг с другом контактами, намереваясь свое знакомство и общение продолжить.