Молебны о страждущих от винопития и наркомании проходят по воскресеньям

Продолжается работа православного Сообщества трезвения во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В течение недели проходит групповая встреча сообщества и молебен. Возможны индивидуальные консультации с координатором сообщеста, а также с православным семейным психологом.

Еженедельно в 19 часов сообщество собирается в приходской трапезной. Во время встречи проходят психологические разминки, обсуждается текущая духовная тематика - читается воскресное или праздничное Евангелие с последующими комментариями священника или приходского катехизатора. Обсуждаются различные духовные или психологические вопросы, которые волнуют членов сообщества.

С недавнего времени регулярными стали воскресные молебны о страждущих недугом винопития и наркомании. Молебны проводит духовник сообщества священник Сергий Скузоваткин. Ищущие не только физической трезвости, но духовного трезвения члены сообщества уже дважды собирались в храме Иоанна Предтечи, а начало первой подготовительной к посту седмицы – Неделю мытаря и фарисея 5 февраля – встретили в храме Всех Святых.

О.Сергий перед началом молебна всегда обращается к собравшимся с пастырским словом, благословляет их зажигать свечи, подпевать основным молитвам. Все это помогает духовному настрою. И пусть голоса звучат пока совсем нестройно, постепенно всему можно научиться. В середине молитвенного чина все опускаются на колени для сугубой молитвы о самих себе и страждущих родных. Чтобы с Божией помощью победить мучающую страсть.

По окончании у пришедших всегда есть вопросы к священнику. На этот раз о.Сергий рассказал об особенностях храма Всех Святых, как первого в Сарове храма, восстановленного после периода безбожия. Почти четверть века назад, 6 февраля 1993 года, состоялось его освящение. В этом храме находятся почитаемые святыни - старинная икона батюшки Серафима, с которой прихожане много лет ходили в крестные ходы и она всегда мироточила. В особом ковчеге - частица камня, на котором молился Преподобный. Этот сюжет живописно изображен на камушке. А передала его в дар Саровскому приходу последняя монахиня Дивеевского монастыря, дожившая до наших дней. Очень почитают верующие образ Богородицы Скоропослушницы. В храме есть и икона мученика Вонифатия, помогающего страждущим от страсти винопития, и образ святого врача и епископа - святителя Луки Крымского.

Собравшиеся не торопились расходиться, не спеша обходили иконы, всматривались в святые лики, осеняли себя крестным знаменьем, молились. Для многих членов сообщества, кто делает самые первые шаги в храме, приход на молебен - важное и значительное событие в жизни, открытие нового, прежде не знакомого им мира. А для уже воцерковленных – время углубленной молитвы вместе с братьями и сестрами по несчастью (и счастью - быть православными христианами). Да укрепит Господь членов Сообщества трезвения на пути спасения!