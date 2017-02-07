По молитвам Ксении Петербургской и всех святых

6 февраля Божественную литургию в храме Всех Святых возглавил настоятель храма и благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Этот день особенно дорог для верующих нашего города.

6 февраля 1993 года, 24 года назад, в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) освятил первый восстановленный в Сарове храм — во имя Всех Святых. Было положено начало возрождения православной жизни в Сарове, точка ее отсчета. Еще живы многие свидетели этого исторического события. Теперь они являются прихожанами разных храмов, но в день памяти блж. Ксении их можно увидеть в храме Всех Святых.

Настоятелю храма сослужили протоиерей Александр Брюховец и диакон Максим Макарцев. Отец благочинный в своем пастырском слове напомнил житие святой блаженной Ксении; тот трудный путь юродства, который она избрала из любви к своему усопшему мужу, и те благодатные дары, которыми ее наградил Господь.

О. Александр: «Блаженная Ксения вымолила не только себя и своего мужа, но спасла души великого множества людей, которые прибегали к ее молитвенной помощи. Со дня ее кончины прошло около двухсот лет, но чудеса по молитвам блаженной Ксении происходят и поныне. Она была причислена к лику святых Русской Православной Церкви в 1988 году. И для нас эта святая близка, потому что именно в день ее памяти в этом храме началась регулярная литургическая жизнь после семидесятилетнего духовного голода и гонений Церкви Христовой. И теперь храм Всех Святых ежедневно открыт для всех приходящих и желающих впустить в свое сердце Бога. Сюда люди несут свои невзгоды и скорби в надежде через Таинство Покаяния получить прощение грехов и начать вести свою жизнь по заповедям Божиим, чтобы достичь Царствия Небесного».