Священник в помощь участковому

Протоиерей Владимир Кузнецов как член Общественного совета при МУ МВД принял участие во встрече саровчан со своим участковым уполномоченным полиции – Александром Аладкиным, который отчитался о работе.

Встреча состоялась 1 февраля в помещении административного участка № 9 (пер. Северный, 1). Около десяти жителей пришли прослушать информацию о работе своего участкового в 2016 году.

Старший участковый уполномоченный полиции майор Александр Аладкин рассказал, что за минувший год на территории участка № 9 было совершено 15 преступлений, из которых семь раскрыто (пять краж, одно причинение телесных повреждений и одно открытое хищение имущества). В 2016 году он выявил 86 административных правонарушений, рассмотрел 145 заявлений и обращений граждан, периодически посещал по месту жительства 58 лиц, больных алкоголизмом и наркоманией, которые состоят на учете в полиции. Майор Аладкин рассказал о профилактической работе, которую он проводит, и дал людям полезные рекомендации по сохранности имущества.

О. Владимир также не остался безучастным и, обращаясь к присутствующим, призвал их работать над собой: вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и быть внимательнее к окружающим.

В этот же день священник провел еще одну встречу – с сотрудниками ГИБДД, а 3 февраля – с сотрудниками УВД. Во время двух последних встреч он рассказал о своем участии в работе секции МВД на XXV Международных Рождественских образовательных чтениях.