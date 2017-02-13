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Об офицерской чести в наше время

13 февраля 2017 года

Протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в офицерском собрании, которое прошло 8 февраля в Саровской дивизии Национальной гвардии РФ.

На собрании присутствовали зам. командующего по работе с личным составом полковник А. Т. Абдуллаев, командир дивизии полковник Евгений Токаренко, его заместители, помощник по работе с ветеранами подполковник в отставке Виктор Сазонов и офицерский состав. На собрании разбирали многочисленные случаи нарушения офицерами ПДД, допущенные в 2016-2017 годах. Говорилось о повышении роли офицеров в служебно-боевой деятельности и поддержании воинской дисциплины.

Поскольку о. Владимир побывал на военной секции XXV Международных Рождественских чтений, посвященных урокам истории минувшего столетия, его попросили выступить с докладом на тему офицерской чести — как это общепринятое до революции понятие применимо в наше время. По словам о. Владимира, пока нет четко прописанного кодекса чести офицера в Национальной гвардии и, к сожалении, в наше время некоторые военнослужащие воспринимают свою деятельность не как службу, а как работу. Однако сейчас во всех силовых структурах стали предъявлять более высокие требования к офицерам, в частности строже относиться к нарушителям ПДД, особенно в нетрезвом виде, вплоть до увольнения. Постепенно вырабатывается понятие офицерской чести, и это — закономерное явление.

Взаимодействие с военными и полицией / 20170208-О. Владимир Кузнецов на офицерском собрании
 
 
 

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Текст М. Курякиной, фото Е. Стуловой

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