14 февраля в Городской детской библиотеке им. А. С. Пушкина в рамках Серафимовских дней в Сарове состоялся семинар для библиотекарей и педагогов «Практика работы с православной литературой в направлении духовно-нравственного воспитания».

Уже в фойе детской библиотеки происходило много интересного. Там развернулся книжный фримаркет — развал, куда можно принести хорошие, но ставшие ненужными книги, и взять любые приглянувшиеся издания. Кроме того, 14 февраля в библиотеке отмечали День всех влюбленных… в книгу. Оказывается, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг. Этот праздник очень молодой, он возник в США в 2012 году, но уже стал международным. Отличная альтернатива Дню святого Валентина. И повод подходящий — в 2017 году детской библиотеке в Сарове исполняется 60 лет. Поэтому там с радостью примут в подарок книги в хорошем состоянии.

Перед началом семинара детскую библиотеку поздравили гости: замглавы администрации Сарова Сергей Анипченко и зампредседателя городской думы Сергей Жижин. Они вручили директору библиотеки Любови Беляковой прекрасные подарочные издания: «Игумен земли Русской прп. Сергий Радонежский», «Азбука русской живописи», «Очарование русского пейзажа» и поэтический сборник «Надеюсь образом чудесным».

Протоиерей Александр Брюховец в своем приветственном слове напомнил, что книга по-гречески «Библия», поэтому работая с книгой, мы должны восходить к ее первообразу — Священному Писанию и, особенно, к Новому Завету. Любая современная литература может называться православной, если она возвращает нас к образу Христа или к образу Божьему, который есть в каждом человеке через раскрытие таких тем, как нравственность, совесть, жизнь и смерть. В каждой книге мы должны искать зерно вечности, которое пробуждает в человеке образ и подобие Божие.

Завкафедрой теологии СарФТИ к. и. н. Оксана Савченко выступила с докладом «Аксиологический анализ художественного произведения: иерархия смыслов». Аксиология — это раздел философии, изучающий категорию «ценность». Оксана Валерьевна уже много лет со студентами СарФТИ исследует духовные ценности православного Сарова и нравственные ценности ядерного Сарова. Она рассказала об иерархии ценностей, которые определяют мотивацию деятельности людей и их психологический возраст. Подробно рассмотрела классификацию уровней сознания человека по работе Дэвида Хокинса «Сила против насилия» и остановилась на том, как при помощи этого инструмента можно анализировать художественные произведения и свою собственную жизнь.

Что такое «православная книга»? Оказывается, это понятие сравнительно новое, и пока нет его единого общепринятого определения, но несколько основных точек зрения. Их представила директор Саровской православной гимназии к. ф. н. Наталия Суздальцева. По ее словам, термин «православная книга» появился в 2009 году, когда на заседании Священного Синода РПЦ был учрежден ежегодный День православной книги, приуроченный к дате выпуска 1 марта (14 марта по н. ст.) 1564 года первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол». Это праздник отмечают, начиная с 2010 года. Однако, по мнению докладчика, православная литература на Руси зародилась еще в XVII веке, когда Симеон Полоцкий сделал первое поэтическое переложение Псалтири, а новатор Михайло Ломоносов в своих «Одах духовных» вообще отошел от первоисточника — Библии.

Участники семинара узнали о различии между «православной» и «духовной» литературой и о двух направлениях православного литературоведения (Михаил Дунаев и Иван Есаулов). И в заключение Наталия Владиславовна сделала обзор современной православной литературы для детей. Это и переложения Библии и житийной литературы, и тематические (пасхальные, святочные и др.) тематические сборники, и произведения современных писателей (Ирины Ковальчук, Сергея Козлова, Ирины Богдановой, серия о животных Ольги Белевцевой и Татьяны Ждановой). Но лучший современный русский православный писатель как для взрослых, так и для детей, по мнению Н. Суздальцевой, это — Владимир Крупин. Короче говоря, собравшие поняли, кто у нас в городе эксперт в области православной литературы, к которому можно обращаться по этому вопросу.

Завотделом краеведения детской библиотеки Ольга Прошина представила проект «Имя Серафима Саровского на карте мира», запущенный более года назад с целью собрать на едином виртуальном ресурсе информацию о местах, связанных с именем батюшки Серафима. Гугл-карта размещена на сайте детской библиотеки, и включает разнообразную информацию. Библиотека приглашает к сотрудничеству всех желающих ее пополнять.

Замдиректора детской библиотеки Татьяна Плохотник представила другой проект — «День чтения вслух», который проводился уже дважды. Школьники из разных школ, участвующие в этом проекте, читали рассказы саровского автора Ивана Чуркина. Особенность акции, проводимой детской библиотекой, состоит в том, что для чтения берется небольшое произведение, и в ходе диалога происходит подробный смысловой анализ текста, погружение детей в данную тему. По отзывам заведующей библиотеки лицея № 3 Людмилы Балуевой, неожиданно для нее акция вызвала огромный интерес детей, причем даже старшеклассников, которые узнали много нового о православии через призму общечеловеческих и культурных ценностей.

Т. Плохотник: «Мы стремимся показать неразрывную связь духовного и светского, которая формировалась в России столетиями. Хотим подвести детей к осознанию того, что у многих подсознательно в душе уже заложено...» Например, во время Дня чтения вслух, который прошел в январе, школьники обсуждали смысл православного праздника Крещения Господня, который отмечают во многих семьях на уровне обрядности, поскольку люди выпали из церковной жизни, но сохранили некоторые обычаи. По мнению Татьяны Михайловны, это — очень перспективная форма работы, и такие Дни чтения вслух (с обсуждениями) обязательно должны стать общегородскими.