15 февраля в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи состоялась Божественная литургия, которую возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Литургия совершалась в голубых облачениях, поскольку Сретение Господне соединяет в себе черты Богородичного и Господского двунадесятого праздника. Отцу благочинному сослужили иерей Сергий Скузоваткин и диакон Максим Макарцев. После Божественной литургии о. Александр зачитал Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи. В своей проповеди он говорил о необходимости хранить церковное единство, молиться за духовных наставников и архипастырей.

Был совершен молебен с чином освящения сретенских свечей. Как пишет сайт pravoslavie.ru, это совершается «в память установленной Моисеем обязанности приносить в жертву Богу всякого первенца, а также как знак освящения и очищения мира истинным Светом Христова Евангелия... Церковь предостерегает своих прихожан придавать освященным свечам какое-либо магическое или чудодейственное значение: «Сретенская свеча напоминает нам о зажженном в каждом из нас огоньке Благодати Божией, который надо сохранить в себе на всем нашем земном пути. По мере того, как мы сберегаем и защищаем эту искорку веры в наших сердцах, мы противостоим силам зла, которые постоянно нас окружают и пытаются удалить нас от еще одного Светоча – света Вечной жизни, осеняющего этот путь». Сретенские свечи хранятся бережно весь год и возжигаются во время домашней молитвы».

Публикации по теме:

В чем духовный смысл праздника Сретения?

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 15 февраля 2017 года, в праздник Сретения Господня, после освящения храма прп. Серафима Саровского в Раеве г. Москвы и Божественной литургии в нем.