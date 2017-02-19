День православной молодежи в Сарове

Уже второй год подряд в Сарове отмечают Всемирный день православной молодежи. В этом году празднование прошло 18 февраля, его организовали Свято-Успенский мужской монастырь – Саровская пустынь совместно с Саровским благочинием.

Мероприятия проходили в течение всего дня, их возглавил игумен Саровского монастыря Никон. В них приняли участие участники Молодежного совета наследия прп. Серафима Саровского и другие молодые прихожане. После Божественной литургии в храме прп. Серафима Саровского состоялось чтение акафиста Преподобному и молебен в надвратной церкви свт. Николая Чудотворца, расположенной на втором ярусе монастырской колокольни. Каждому участнику молебна подарили маленькую икону прп. Серафима.

С Монастырской площади стартовал автомобильный крестный ход с иконами прп. Серафима и Державной иконой Божией Матери. Крестный ход проходил по маршруту: Дальняя пустынка, храм св. прав. Иова Многострадального, строящийся храм свв. Царственных страстотерпцев, Монастырская площадь.

В храме св. прав. Иова Многострадального к участникам молебна присоединилось множество молящихся вместе с настоятелем этого храма протоиереем Львом Юшковым. По случаю Вселенской родительской субботы храм возле городского кладбища был переполнен, народ шел туда нескончаемой чередой.

В каждой точке остановки крестного хода после совместного молебного пения игумен Никон обращался к молодым людям со словами проповеди: о важности молитвы — нашего разговора с Богом; о том, как провести предстоящий Великий пост; о поучительных примерах из жития батюшки Серафима, св. прав. Иова Многострадального, свв. Царственных страстотерпцев.

Первая половина дня была духовно насыщенной, а вторая — более познавательной. После трапезы в монастыре участники крестного хода побывали на экскурсии в иконописной мастерской Саровского монастыря. Ее руководитель Надежда Королева помимо знакомства с мастерской рассказала о том, как продвигается проект росписи круглой трапезной монастыря. Гости увидели четыре ростовые иконы: прпп. Сергия Радонежского, Илариона Киевского, Назария Валаамского и сщмч. Серафима (Чичагова), которые будут размещены в простенках между окнами. Художникам осталось написать еще четыре иконы преподобных отцов, связанных с Саровским монастырем.

Надежда Николаевна рассказала интересные факты об этих святых. Например, какое отношение к Саровскому монастырю имеет прп. Иларион Киевский, автор «Слова о законе и благодати»? Оказывается, он явился в тонком сне основателю Саровского монастыря Первоначальнику Иоанну и благословил его копать в склоне Саровской горы пещеры, подобные Киево-Печерским. Также Надежда Королева показала процесс создания иконы, и все желающие могли попробовать свои силы. А иконописец Олеся Финюшина продемонстрировала золочение фона иконы, и с этим заданием гости тоже успешно справились.

Затем участники Дня православной молодежи разделились. Женщины направились в музыкальную студию «Дар» при Саровском монастыре. Педагог Лилия Золотовская провела занятие по церковному пению, на котором девушки научились исполнять тропарь и величание батюшке Серафиму по голосам.

В это же время молодые люди посетили Школу рукопашного боя им. блгв. князя Александра Невского. Руководитель Школы Илья Ламзин рассказал об ее деятельности, методике подготовки ребят к защите Отечества. Там же могут заниматься и взрослые, которые хотят чему-то научиться, быть в хорошей физической форме и освоить навыки, необходимые мужчине в условиях боевых действий. Илья Алексеевич показал спортивный и тактический залы, имеющееся страйкбольное оружие и тренажеры.

Он объяснил, как можно заниматься самостоятельно, доводя до автоматизма навыки владения огнестрельным оружием. Закон не запрещает гражданам иметь дома, например, охотничье оружие. Но нужно научиться с ним обращаться, поскольку в реальной боевой ситуации все решают доли секунды. Не произносилось «в случае войны», но мужчины все поняли правильно. Кто из наших мужчин в случае мобилизации готов c оружием в руках идти защищать Отечество? А, например, в Швейцарии, армия представляет себой ополчение. Там все мужчины — военнообязанные, они хранят дома оружие и дорожат привилегией быть защитниками своей страны.

Финальным аккордом этого дня стал просмотр отечественного фильма «Поддубный» в конференц-зале духовно-научного центра Саровского монастыря. По словам игумена Никона, разрешение на показ фильма было получено от гендиректора Госфильмофонда Николая Бородачева. Этот фильм — о русском богатыре Иване Поддубном, о силе духе этого человека-легенды, на которого хочется равняться. Фильм получился очень красивым, зрелищным, в нем задействованы сильные актеры, есть потрясающие по своей силе эпизоды. Биографическая часть, правда, проработана слабовато, но это побуждает найти более подробную информацию об Иване Поддубном, самим узнать о нашем национальном герое. А раз так, значит, фильм выполнил свою популяризаторскую задачу.