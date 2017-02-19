Размышления об уроках столетия

В Городской художественной галерее 17 февраля состоялась IX городская конференция «Земля Серафима Саровского: уроки столетия». Она завершила цикл мероприятий в рамках III Серафимовских дней в Сарове, которые проходили в течение месяца, начиная со дня памяти преподобного Серафима Саровского, 15 января.

В фойе галереи была развернута выставка православной литературы из фондов библиотеки им. В. Маяковского, которая вызвала большой интерес гостей, а также тематическая выставка рисунков учащихся Саровской православной гимназии. В конференции приняли участие учителя, воспитатели, библиотекари, студенты СарФТИ, сотрудники городских департаментов образования, культуры, ДМиС и представители Саровского благочиния. Между докладами исполняли песни девочки из юношеского клуба авторской песни «След».

С приветствием к собравшимся обратились глава города Александр Тихонов и иерей Сергий Скузоваткин. В частности Александр Михайлович рассказал о заседаниях в рамках Саровского духовно-научного центра и плодотворном сотрудничестве города с Нижегородской епархией.

Был показан видеоролик о Серафимовских детских и юношеских чтениях в Сарове. А затем началось обсуждение основной темы, заданной прошедшими в конце января в Москве XXV Международными Рождественскими образовательными чтениями: «1917 — 2017 годы. Уроки столетия».

Протоиерей Александр Брюховец познакомил собравшихся с выступлением Святейшего Патриарха Кирилла, в котором был изложен православный взгляд на историю минувшего столетия, и с итоговой резолюцией Рождественских чтений в Москве. Он объяснил, что мы не празднуем столетие трагических событий, унесших множество жизней невинных людей, и не подводим итоги, а лишь пытаемся размышлять о них, чтобы извлечь уроки. Святейший Патриарх остановился на теме Промысла Божия. История, с христианской точки зрения, является взаимодействием воли Божией и воли человеческой: «Когда человек избирает добро и действует в соответствии с Божественным законом, Господь помогает ему на этом пути. Если же выбор человека происходит в пользу зла, если человек отходит от Божественных словес, то Господь оставляет человека, предоставляя ему возможность жить и действовать в соответствии со своим выбором. Отступление от Божественной Истины всегда становилось для человека печальной причиной последующих несчастий, бед и испытаний. Это касается как личной жизни каждого, так и жизни человеческих обществ и народов…»

По мнению Патриарха, духовной предпосылкой двух революций явился отход людей от веры. Но Господь даже самые чудовищные преступления обратил во благо. Так, подвиг новомучеников и исповедников земли Русской стал духовной основой нынешнего возрождения церковной жизни. Основной причиной гонений на Церковь он назвал то, что религия воспринималась, как конкурент атеистической (а по сути — квазирелигиозной) идеологией. Он отметил, что Русская Православная Церковь является единственным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протяжении истории, и до сих пор она сохраняет консолидирующую роль в странах бывшего Советского Союза

А по мнению президента В. Путина, которое он высказал в своем последнем Послании Федеральному Собранию, «уроки истории нужны нам прежде всего для примирения и укрепления общественного, политического согласия».

Было показано видеоинтервью с саровскими участниками XXV Международных Рождественских образовательных чтений, побывавшими на разных секциях.

Завкафедрой теологии СарФТИ Оксана Савченко рассказала о формировании новой научной дисциплины на стыке социологии, психологии и истории — т. н. «мемориальной культуре». Оксана Валерьевна сама изучает эту тему. Утверждается, что перенесенные войны, репрессии, голод и другие страдания накладывают на общество печать коллективной травмы, которая изживается поколениями. Даже у внуков тех, кто пережил подобные катастрофы, это проявляется в виде страхов, депрессии, апатии и психологической зацикленности на прошлом. Поэтому так кипят страсти, когда люди пытаются обсуждать нашу историю, но в таком состоянии невозможно извлечь уроки из прошлого.

Чтобы двигаться дальше, надо вырваться из плена разрушительных переживаний и всех простить. О. Савченко рассказала о православной традиции проживания горя утраты — о Родительских днях поминовения усопших сродников. Русская Православная Церковь, которая была почти уничтожена в советское время (было расстреляно более 100 тыс. священников), считает, что евангельским ответом на гонения стал подвиг новомучеников. Эти люди были готовы умереть за веру, но не питали ненависти к своим палачам.

Проректор и завкафедрой церковной истории Нижегородской духовной семинарии Даниил Семикопов выступил с докладом «Советский коммунизм как политическая религия. Православное отношение к феномену сталинизма».

Сейчас в обществе идут споры о том, каким должен быть наш исторический путь, и должны ли мы преодолевать наше советское прошлое. Прежде всего имеется в виду сталинская эпоха, в ходе преобразований которой и сложилось советское общество.

В перестройку наше общество буквально взорвала тема сталинских репрессий. Д. Семикопов, во-первых, отметил, что количество репрессированных в эпоху Большого террора было сильно раздуто либеральными политиками и публицистами. В настоящее время эти данные примерно известны. Он привел их с 1933 по 1944 год. Всего к высшей мере наказания за эти годы было приговорены не десятки миллионов, а около 938 тысяч человек, что, конечно тоже немало. Количество репрессированных за веру оценить сложно, поскольку они могли входить в разные категории осужденных. Согласно приказу по НКВД № 00447 от 30.07.1937 года, репрессиям подлежали: кулаки, церковники, сектанты, бывшие белогвардейцы, реэмигранты, уголовники и асоциальные элементы. Например, к началу революции в России было свыше тысячи действующих монастырей, а к 1937 году не осталось ни одного. Поэтому репрессированные монахи могли проходить, как асоциальные элементы.

Докладчик привел документ, который свидетельствует о наличии плана количественных показателей репрессий и даже о соцсоревнании в этом «производстве», когда карательные органы по инициативе снизу берут на себя повышенные обязательства. Кроме того, данный документ отвечает на вопрос о том, знал ли Сталин о репрессиях. Да, знал и лично ставил резолюцию на таких документах. А раз есть производственный план, то его надо было выполнять. По словам выступающего, когда впоследствии Лаврентий Берия стал сворачивать Большой террор, многие следователи сами попали под расстрел за фабрикацию ложных дел.

Даниил Викторович считает, что одна из важнейших причин репрессий – стремление обеспечить монолитность общества. Но это было присуще не только советской коммунистической идеологии, а стало характерным явлением в XX веке. Германский национал-социализм, социалистические и коммунистические режимы в Мексике, Албании, Китае, Камбодже – исследователи называют эти идеологии политическими религиями (а некоторые добавляют в этот список и капитализм, и либерализм). Все политические религии пытаются либо подчинить, либо полностью уничтожить традиционные религии, как своих конкурентов. Докладчик остановился на этих, не очень известных у нас фактах. Например, коммунистическая Албания в 1969 году была официально провозглашена первой в мире атеистической страной. Поэтому, советский воинствующий атеизм не был уникальным явлением в XX веке.

У коммунизма как политической религии в СССР были свои религиозные догматы и атрибуты: свое «священное писание», свои «святые отцы» Маркс и Энгельс, «вечно живой» Ленин, «мессия» – рабочий класс, «рай» – светлое будущее человечества.

Почему же масштабные репрессии в СССР начались именно в 1937 году? Поводом послужил провал безбожной пятилетки, когда по результатам переписи до 57 % населения назвали себя верующими, сознавая, что за это могут подвергнуться преследованиям.

Перелом в отношении советского государства к Церкви наступил в 1943 году. Тогда Сталин пригласил трех оставшихся в живых епископов, за четыре дня был подготовлен и проведен Собор, на котором избрали Святейшего Патриарха. Началось возрождение Церкви, которое продолжалось до 1948 года. Этот кратковременный перелом породил православную мифологию о том, что Сталин обратился к вере и Таинствам Церкви, посещал блж. Матронушку, устроил облет на самолете чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери вокруг Москвы и пр. легенды.

Д. Семикопов исследовал этот вопрос и утверждает, что это – не более, чем мифы, и обращения Сталина к вере не было. Он позволил возрождение Церкви, поскольку исход войны после победы на Курской дуге уже был ясен, и хотелось использовать Церковь для внешнеполитического влияния при послевоенном переделе мира. Впоследствии Сталин охладел к этой идее, но кратковременная передышка помогла Церкви выжить.

Докладчик привел примеры культа личности Сталина, который был по сути религиозным феноменом. Большое впечатление на собравшихся произвела сама спокойная интонация рассуждений ученого. Он считает, что не нужно сглаживать углы нашей непростой истории, не пытаться подогнать ее под ту или иную концепцию, но смотреть на нее с христианской точки зрения.