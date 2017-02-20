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Сретенский бал

20 февраля 2017 года

19 февраля в Молодежном центре состоялся Сретенский бал по случаю Дня православной молодежи. Его организовала Саровская православная гимназия.

Открыл бал своим напутственным словом духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов. На балу веселились гимназисты с шестого по восьмой класс, их друзья, братишки-сестренки, родители, педагоги, а также гости из Дзержинска, ребята из воскресной школы и саровской дружины Витязей. Многие девочки уже обзавелись настоящими бальными платьями и выглядели, как принцессы. Полька, вальс, регтайм, шопелуаз - эти танцы перемежались веселыми играми, поэтическим и песенным конкурсами, концертными номерами и угощением. Во время бала ребята голосованием выбрали даму и кавалера бала, ими стали саровчанка Света Пителяк и Олег Калинин из Дзержинской православной гимназии. Некоторые вальсы танцевали под живой звук, их исполнили солисты гимназии Маша Гусихина и Максим Хлапов. Бал стал ярким запоминающимся событием в гимназической жизни.

 

Православная гимназия / 2017 год / 20170219-Сретенский бал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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