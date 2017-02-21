В Саровской православной гимназии стартовала программа «Школьная академия», в рамках которой ученикам будут читать лекции приглашенные преподаватели вузов.

20 февраля состоялись первые занятия - по логике, их провела кандидат философских наук, координатор Научно-методического кабинета Синодального отдела религиозного образования и катехизации Светлана Михайловна Шестакова (г. Москва). Ее слушателями стала группа сильных учеников 6-8 классов. Ребята узнали, что такое логика; какие в ней существуют законы; чем отличаются понятие, суждение и умозаключение; научились различать существенные и несущественные признаки предметов и явлений. Три урока прошли очень динамично, ребята активно работали, проявили интерес к этой, новой для них научной дисциплине.

До конца 2016-2017 учебного года запланированы визиты целого ряда преподавателей, они будут приезжать два раза в месяц и работать с группой в течение всего учебного дня. Трое из них — сотрудники кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ. Профессор, к. ф. н. Людмила Климкова прочтет лекции по лингвистике, ономастике и основах русской диалектологии. Профессор, д. ф. н. Борис Кондратьев познакомит гимназистов с русской литературой, а доцент, к. ф. н. Елена Валеева — с зарубежной литературой. Кроме арзамассцев приедут преподаватели из г. Кирова. Директор Вятской православной гимназии, к. ф. н. Елена Мошкина проведет занятия по русскому и церковнославянскому языкам, а ее заместитель по научно-методической работе к. и. н. Протоиерей Сергий Гамаюнов — по истории. Для закрепления полученных знаний учащиеся должны будут написать сочинение, контрольную или зачетную работу, пройти тестирование либо подготовить проект. У каждого преподавателя свои формы контроля.

По словам директора Саровской православной гимназии Наталии Суздальцевой, ребята почувствуют себя в роли студентов, им даже выдадут зачетные книжки. Статус гимназии обязывает к углубленному преподаванию гуманитарных предметов. Кроме того, общение с преподавателями высшей школы, с интересными людьми дополнительно мотивирует ребят к учебе и расширяет их кругозор. А Светлана Шестакова добавила: «Если талантливые ученики узнают о том, что делается в современной науке, какие есть области исследований, это поможет им профессионально определиться в дальнейшем».