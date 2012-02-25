Готовимся к защите Отечества

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Школе рукопашного боя имени святого князя Александра Невского, действующей при Саровском монастыре, прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов города Сарова.

Подобные соревнования в День защитника Отечества в Школе провели впервые. В них приняли участие воспитанники ВПК «Мужество», Школы рукопашного боя им. Александра Невского и Казачьего кадетского класса. Общий молебен перед началом боев совершил иерей Владимир Лапшин. Соревнования проводились в восьми возрастных и весовых категориях. Возраст участников — от шести до семнадцати лет.

В неофициальном командном зачете места распределились так:

1 место – Казачий кадетский класс (пять золотых медалей у кадетов Максима и Семена Баклашкиных, Николая и Александра Никишиных, Александра Баканова);

2 место — Школа рукопашного боя им. Александра Невского (две золотые медали у Даниила Коршунова и Максима Пасацкова );

3 место — военно-патриотический клуб «Мужество» (золотая медаль у Сергея Позлевича).