Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

25 февраля/12 февраля
общее время на генерацию страницы 0,0811 s
время на работу php-скриптов 0,0648 s
время на запросы к БД 0,0163 s
запросов к БД 40

Готовимся к защите Отечества

24 февраля 2017 года

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Школе рукопашного боя имени святого князя Александра Невского, действующей при Саровском монастыре, прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов города Сарова.

Подобные соревнования в День защитника Отечества в Школе провели впервые. В них приняли участие воспитанники ВПК «Мужество», Школы рукопашного боя им. Александра Невского и Казачьего кадетского класса. Общий молебен перед началом боев совершил иерей Владимир Лапшин. Соревнования проводились в восьми возрастных и весовых категориях. Возраст участников — от шести до семнадцати лет.

В неофициальном командном зачете места распределились так:

1 место – Казачий кадетский класс (пять золотых медалей у кадетов Максима и Семена Баклашкиных, Николая и Александра Никишиных, Александра Баканова);

2 место — Школа рукопашного боя им. Александра Невского (две золотые медали у Даниила Коршунова и Максима Пасацкова );

3 место — военно-патриотический клуб «Мужество» (золотая медаль у Сергея Позлевича).

 

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2017 год / 20170223-Соревнования по АРБ в День защитника Отечества
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Илья Ламзин, фото автора и М. Курякиной

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте