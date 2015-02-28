Начался Великий пост

В течение семи недель Великого поста православные христиане в готовятся к празднику Пасхи — Светлого Христова Воскресения. В 2017 году Великий продолжается с 27 февраля до 16 апреля. Накануне Великого поста, в Прощеное воскресение, в православных храмах состоялся чин прощения.

Вечером 26 февраля в храме Иоанна Предтечи собрались прихожане двух храмов (Иоанна Предтечи и Всех Святых), которые составляют один приход. После краткого богослужения с коленопреклоненными молитвами священнослужители и миряне от чистого сердца попросили друг у друга прощения. Всех простить и самому попросить прощения - это необходимое условие для того, чтобы вступить в Великий пост или Святую Четыредесятницу. В Прощеное воскресение священники напутствовали верующих.

Иерей Сергий Скузоваткин:

—Иногда какой-то случай заставляет нас задуматься, покаяться, попросить прощения у Бога и наших ближних. Господь дает повод обратиться к Нему. Но общее для всей Церкви, для всех христиан — это время Великого поста, когда мы останавливаемся, и время останавливается для нас . С начала Великого поста и до Святой Пасхи мы вглядываемся в себя. Мы должны найти в глубине своей души загрязнение, которое из привычки стало уже нашей второй природой. Нужно оглядеться вокруг и понять, что раздражает нас, приводит в состояние печали, скорби или самомнения. Будем радоваться, когда наши ближние нас порицают, невольно обнаруживая наши недостатки. Осудив себя, мы принимаем их замечания с благодарностью.

Пост дает возможность увидеть, что стоит лишь немного в чем-то ущемить свое тело, как душе уже нечем себя занять. Воздержание чувств нужно для того, чтобы приподнялся наш дух. Будем больше молиться, размышлять, читать душеспасительные книги. В них святые отцы рассказывают, насколько коварен враг нашего спасения, какую стратегию и приемы мы должны употребить против него. Большая помощь для нас! Действительно, как только мы вступаем на путь исправления, враг воюет с нами. Поэтому мы должны овладеть всеми средствами борьбы против него.

Блажен человек, который в Великий пост откроет в себе то, чего не замечал прежде, и поборется с этим, используя телесный пост, молитву, воздержание. Это и есть настоящая духовная жизнь. Она должна привести к тому, что мы, во-первых, увидим себя хуже всех. И во-вторых, мы будем радоваться Пасхе потому, что Господь возлюбил нас, таких несовершенных, причем, настолько, что отдал за нас Свою жизнь.

Мы с вами вступаем в святые дни. И блажен тот человек, который использует их себе во благо, чтобы очиститься, накопить нетленное богатство уже на этой земле. Мы призваны к тому, чтобы быть святыми. И у нас для этого есть все средства...

Протоиерей Александр Сухоткин:

—Желаю вам хорошо попоститься и потрудиться во очищение души от раздражения, упреков, зависти и прочих грехов, чтобы нам жить в мире с Господом. Приступая к посту, помните, что он создан для людей, т. е. каждый человек распределяет его по собственным силам. Поэтому, возлюбленные, не переоценивайте своих сил в начале поста, чтобы не попасть в больницу. Там уже вам будет не до поста. Со смирением принимайте свои болезни, иначе они превратятся в бич, которым Господь будет вас воспитывать. Трезво оцените свои возможности. Но ничего плохого не произойдет, если за несколько дней перед причастием вы усугубите свой пост.

Люди любят впадать в две крайности: либо они себе все разрешают, либо ничего не разрешают, несмотря на немощи и болезни. Поститесь постом разумным. Такой пост бывает в радость, во исцеление души и тела, в совершенствование духа. Пост нужен для того, чтобы мы совершили посильные подвиги, подкрепив ими свою совесть и веру в то, что будем иметь общую долю с праведниками. Поститесь так, чтобы пост не озлоблял, а совершенствовал вас. Относитесь друг к другу терпеливо, милосердно, с любовью. Несите тяготы друг друга. Поменьше смотрите, кто что ест, и больше следите за своим внутренним состоянием, чтобы наследовать Царство Небесное...

Церковь призывает верующих провести дни Великого поста в углубленной молитве. Первые четыре дня (с 27 февраля по 2 марта) во время вечернего богослужения в храмах читается покаянный канон прп. Андрея Критского.

Каждое воскресенье (на церковнославянском языке «неделя») имеет особое название и духовное значение.

Первая неделя (5 марта) – Торжество Православия. Воспоминание о преодолении ереси иконоборчества, а, в широком смысле, свидетельство истинности православной веры.

Вторая неделя (12 марта) – памяти свт. Григория Паламы, который предложил учение о нетварном свете или благодати Божией. И мы в пост стремимся приблизиться к Богу и Его благодати.

Третья неделя (19 марта) – Крестопоклонная. Крест Христов из орудия пытки превратился в знамение победы жизни над смертью.

Четвертая неделя (26 марта) посвящена памяти прп. Иоанна Лествичника, который жил на горе Синай в VI веке и в книге «Лествица добродетелей» описал 30 ступеней восхождения к духовному совершенству.

Пятая неделя (2 апреля) – празднование памяти прп. Марии Египетской, которая олицетворяет образ совершенного покаяния. Мария была блудницей, а стала святой. Она 47 лет провела в Иорданской пустыне, борясь со своими страстями.

Шестая неделя (9 апреля) — Цветоносная или Вербное воскресенье, празднуется Вход Господень в Иерусалим.

Кроме Вербного воскресенья самыми большими праздниками Великого поста являются: первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта), память Сорока мучеников севастийских (22 марта), дни поминовения усопших во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста (11, 18 и 25 марта), Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Лазарева суббота (8 апреля).

10 апреля начнется Страстная Седмица, воспоминание страданий, смерти и погребения Иисуса Христа. В конце Страстной Седмицы — Святое Христово воскресение или Пасха (16 апреля).