Волонтерский бал

23 февраля волонтеры центра «Радость моя!» провели в православном культурно-просветительском центре прихода бал. Впервые столкнувшись с опытом организации рождественского бала для своих подопечных – детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры воодушевились и очень захотели организовать еще один бал – для себя, чтобы глубже познакомиться с бальной традицией, научиться танцевать старинные танцы.

Бал задумала и провела для всех молодежная часть коллектива волонтерского центра. В рабочую группу вошли три самые активные девушки – Мария Шустер, Ирина Зубова и Лидия Чиркова. Они разработали сценарий, собрали вопросы для викторины и занимались всеми организационными вопросами. Бал хотели приурочить к Дню православной молодежи, но чтобы было больше времени для репетиций, перенесли на День защитника Отечесва, 23 февраля.

Танцмейстером, как и в предыдущем случае (когда готовился рождественский бал), выступила Ольга Белошицкая. Ольга тоже волонтер, член группы «Саров за жизнь», мама двоих детишек. А танцы - одно из ее больших увлечений. Она с удовольствием погрузилась в атмосферу исторического танца, подбирая музыку, рисунок, движения - одновременно красивые и не сложные, чтобы справились и новички.

Репетиции шли дважды в неделю. И если к первому балу были освоены только полонез и финская полька, то в феврале волонтеры уже могли станцевать и гусарскую польку, и фигурный вальс, и кадриль. Кто-то из участников бала и раньше занимался танцами, а кто-то впервые осваивал танцевальные па. И даже те, кто не смог бывать на репетициях, с удовольствием попробовали свои силы на балу. Этому помогло то, что перед каждым новым танцем танцмейстер Ольга показывала основные движения.

В программу вечера вошли викторина на знание истории балов в России и благотворительная ярмарка угощений. Пожертвования за домашнюю выпечку (около 4800 руб) были переданы многодетной семье с ребенком-инвалидом и погорельцам.

Натанцевались на балу все вдоволь, потом отдыхали, пили чай и душевно разговаривали. Грустили только, что гостей собралось меньше, чем хотелось бы. Но этот бал, дай Бог, не последний. Теперь у волонтеров появился опыт такого интересного досуга, а споры – нужны ли православной молодежи балы? – прекратились. Принятые на балу высокая культура общения, целомудренные движения, красивые одежда и музыка, традиции благотворительности - все это говорит в его пользу.