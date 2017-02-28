Акустические пространства МiРа

24 февраля в зале православного культурно-просветительского центра по пр. Мира, 50 состоялся концерт в рамках проекта «Ночная лига акустических концертов».

Концерт впервые проходил в отремонтированном зале, уют и акустику которого по достоинству оценили около полусотни зрителей. Некоторые песни сопровождались видеорядом. И впервые после концерта был проведен «открытый микрофон» для желающих не только послушать других, но и самим что-нибудь спеть.

Концерт длился с 22 часов до полуночи, он состоял из двух отделений и антрактов с чаепитием. В первом отделении Роман Сванидзе исполнил песни из своего авторского альбома «Квадратура круга» в сопровождении Николая Ширина (гитара, бас-гитара) и Анастасии Сванидзе (перкуссия). Во втором отделении участники саровской музыкальной группы «ЭшерЪ» (Николай Ширин, Роман Сванидзе, Владимира Петрик, Георгий Корупаев) исполнили песни на стихи екатеринбургских поэтов Александра Гагарина и Ивана Пинженина (автор музыки, напоминающей джаз-рок, Н. Ширин). Звучали акустические версии композиций в сопровождении гитары и рояля. По словам Романа Сванидзе, исполняемые песни объединяет тема духовного поиска, попытка осознания себя в этом мире, что особенно близко молодежи.

«Открытый микрофон» прошел очень удачно, вызвал живой отклик у публики. Дарья Латышева исполнила песни под гитару, Татьяна Марунина – акапельные народные песни, а пожилые супруги Майсурадзе – грузинскую колыбельную. Концерт объединил людей разных поколений. На нем были и профессиональные преподаватели музыки и молодые музыканты Сарова. Тех, кто впервые пришел сюда, подкупили наполненные смыслом песни, богатая звуковая палитра, теплота и гостеприимство «мiровцев», их открытость к сотрудничеству.

Проект «Ночная лига акустических концертов» запущен в мае прошлого года ПТО «МiР», у которого накопился музыкальный творческий потенциал. Это был уже пятый ночной концерт. На предыдущих кроме «мiровцев» выступали с авторскими программами Юрий Березовский и Руслан Шегуров. Проект рассчитан на расширение традиционного круга зрителей, привлечение на эту площадку нецерковных людей, которым еще трудно перешагнуть порог храма, но которые с удовольствием знакомятся с творчеством православных людей.

Фото Дарьи и Романа Латышевых