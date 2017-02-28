«Приготовим угощенье, чтобы попросить прощения»

На последней неделе перед Великим постом в студии «Родничок» прошли традиционные Масленичные встречи.

В течение двух дней семьи воспитанников «Родничка» участвовали в масленичных играх и забавах, пели песни под гусли и балалайку, водили хороводы и, конечно же, угощались блинами, которые с любовью приготовили мамы и бабушки. А в конце праздника просили друг у друга прощения, чтобы с чистым сердцем готовиться к встрече Светлого Христова Воскресения.

В этом году на Масленицу в «Родничок» впервые пришли особенные детки. Своими впечатлениями делится волонтер Светлана Карюк:

– Педагоги студии «Родничок» предложили провести масленичный праздник для маленьких подопечных волонтерского центра «Радость моя!» Отличная идея!

Мы обзвонили 40 семей, а пришли всего шестеро детей с родителями. Да еще нас, пятеро взрослых и двое ребят, – достаточно для маленького семейного праздника. Двое из пришедших – очень тяжелые мальчики четырех лет. Таких деток не встретишь ни на детских праздниках, ни в садах, ни на улице. А сегодня пришли. И это радость!

Кирилл так и не адаптировался, все время плакал и вырывался, в итоге, семья ушла. А Юра сначала хныкал, не разрешил взять себя за руку в хороводе (ручонка тоненькая, шершавая), а под конец праздника смеялся, хлопал вместе со всеми, бросал снежки (клубочки) в канавку (обруч). Ради улыбки такого ребенка и его родителей готова на многое...

О том, что такое пост и как его правильно провести всей семьей, беседовали с духовником студии иереем Сергием Скузоваткиным. Казалось бы, тема знакомая, однако разговор с батюшкой позволил даже родителям, которые являются прихожанами «со стажем», по-новому на многое посмотреть. До позднего вечера батюшке задавали вопросы и о посте, и о воспитании детей, и о личном духовном опыте.