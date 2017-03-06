Воскресная школа для малышей

В приходском доме на территории храма святого праведного Иова Многострадального с 5 марта начала работать воскресная учебно-воспитательная группа для дошкольников.

В группу записались 13 малышей от трех до семи лет. Это дети прихожан храма. Также из числа прихожан нашлись педагоги. Это: учитель начальных классов Елена Викторовна Соловьева и педагог-психолог Елена Владимировна Верещагина. Они будут каждое воскресение после литургии проводить занятия для детей продолжительностью 30-45 минут. Первое занятие было посвящено теме семьи. Ребята отгадывали загадки, играли в пальчиковые игры, слушали музыку, клеили картинки и рисовали. Маленькие тянулись за старшими или пока просто наблюдали за ходом урока.

За основу преподаватели взяли типовую программу для младших групп воскресных школ. Их задача — сделать эти уроки интересными как для старших, так и для младших детей. На занятиях ребята познакомятся с такими понятиями, как Бог, церковь, молитва, заповеди, день Ангела; услышат сюжеты Священной истории Ветхого Завета, узнают о жизни Иисуса Христа и святых.

Класс для занятий получился очень уютным. Там разноцветная детская мебель, доска, иконы и большой телевизор на стене. Из окон открывается вид на храм и звонницу. Звон колоколов совпал с окончанием первого урока. К ребятам заглянул настоятель храма протоиерей Лев Юшков, трудами которого был построен приходской дом. Священник благословил детей, а они радостно показывали батюшке свои рисунки. Начало воскресной школе положено. В добрый путь!