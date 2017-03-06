При Школе армейского рукопашного боя имени святого благоверного князя Александра Невского открылся казачий кадетский класс для углубленного изучения казачьих традиций. Его начали посещать 19 ребят в возрасте от 9 до 16 лет из Сарова и Дивеева.

В Школе рукопашного боя идут занятия два раза в неделю — по вторникам и четвергам (тренеры — Илья Ламзин и Юрий Бельский). Для кадетов добавились занятия по воскресеньям. Ребята разделены на два взвода, саровчане и дивеевцы соответственно. Казачата одеты в камуфляжную форму. На нарукавном шевроне изображены книга, перо и шашка — т. е. знания, культура и казачьи боевые навыки. А сверху надпись «Россия» — это самое главное для казака.

Занятия начинаются после Божественной литургии и обеда в трапезной Саровского монастыря. 5 марта на первом уроке кадеты осваивали навыки строевой подготовки под руководством начальника Школы рукопашного боя, атамана Саровско-Дивеевской казачьей общины подъесаула Ильи Ламзина. Второй час занятий — Закон Божий с духовником Школы иереем Владимиром Лапшиным. В этот раз тема урока была — Крест Господень. А третий час был посвящен изучению истории казачества. На переменках мальчишки устремлялись в спортзал, где давали выход накопившейся энергии: гоняли футбольный мяч, пинали боксерскую грушу, играли в настольный теннис.

До конца июня ребятам предстоит освоить обширную программу, которая включает: основы строевой подготовки, стрельбы и топографии, ориентирование на местности, подбор и подгонку снаряжения, тактику ведения боя, метание ножа, а также изучение истории Русской Православной Церкви; истории, обычаев и культуры казаков, разучивание казачьих песен. В мае намечен поход для практической отработки воинских навыков.

Илья Алексеевич рассказал, что в Школе рукопашного боя с этого года уже практически не будет военной и огневой подготовки, все это перенесено в специализированный казачий кадетский класс. Условно говоря, если Школа — это начальная ступень, то казачий кадетский класс — следующий уровень для тех, кто хочет совершенствоваться как воин Христов.

Надо сказать, что Школа рукопашного боя отличается от чисто спортивной секции своей прикладной направленностью. Тут учат за себя постоять в драке. Закладывают необходимый минимум: умение наносить удары руками и ногами, делать броски и пару болевых приемов. Любая борцовская техника предусматривает борьбу один на один, но такой ситуации ни на войне, ни в уличной драке практически не бывает. Поэтому здесь присутствует игровой подход к тренировкам, развитие скорости реакции.

И. Ламзин: «В Школе рукопашного боя могут заниматься все желающие, а в кадетском классе — только православные. Если парень не собирается креститься и воцерковляться, то как из мы из него сделаем казака? Казак не может не быть православным. Поэтому для кадетов воскресное посещение храма обязательно».