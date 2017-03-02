Поздравления медиков и стражей правопорядка

1 марта протоиерей Владимир Кузнецов по поручению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова поздравил сотрудников Клинической больницы № 50 ФМБА России, а также — МУ МВД России по ЗАТО Саров в связи с 70-летием этих структур в нашем городе.

В этот день прошли торжественные мероприятия, посвященные юбилейной дате. В зале Дома ученых медики отметили 70 лет со дня образования Клинической больницы №50. Это - старейшая медицинская организация Федерального медико-биологического агентства, связанная с созданием Российского федерального ядерного центра в 1947 году. В 2000 году на территории КБ-50 началось строительство храма вмч. Пантелеимона, который был освящен в 2004 году. А сотрудничество с Православной Церковью началось еще раньше, когда священники совершали молебны в отделениях больницы.

Торжественный прием, посвященный 70-летнему юбилею со дня образования в Сарове органов внутренних дел, состоялся в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ. Протоиерей Владимир Кузнецов не только поздравил стражей правопорядка, но и как член общественного совета при Управлении внутренних дел был награжден юблейной медалью 8 ГУ МВД РФ за 20-летнее сотрудничество с саровскими органами правопорядка.