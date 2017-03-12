Строительство продолжается

В Саровском благочинии идет строительство трех объектов, которые намечено завершить к июлю 2018 года, когда будет отмечаться скорбная дата столетия убиения Царской семьи Государя Николая II. Это два Царских храма (в Сарове и Дивееве), а также Центр Милосердия во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны на территории дивеевского приходского храма в честь этой святой. Верующие молятся о том, чтобы храмы были доведены до конца, а также постоянно делают посильные пожертвования, на которые уже многое сделано. Расскажем, как идет работа на этих объектах.

Храм свв. Царственных страстотерпцев в Сарове

С осени 2016 года стройка ожила, работа велась постоянно, было сделано отопление и электромонтажные работы. Недавно запустили электропитание храма по постоянной схеме, а сейчас идет монтаж охранно-пожарной сигнализации. В ближайшее время и до начала апреля в храме будут выравнивать полы, производить черновую техническую стяжку под теплый пол, его установку и укладку напольного покрытия. Когда полы будут готовы, внутри храма поставят леса и после праздника Пасхи приступят к внутренней отделке поверхностей (штукатурка и шпатлевка стен под роспись). В связи с этими работами молебны внутри храма проводиться не будут.

Летом планируется произвести золочение трех куполов общей площадью около 190 кв. м, расходные материалы уже приобретены. Сначала предстоят подготовительные работы — сооружение лесов вокруг каждого купола, грунтовка поверхностей, обтягивание лесов пленкой, т. к. покрытие сусальным золотом делают внутри герметично закрытой конструкции. После золочения куполов строители смогут начать покраску подкупольных барабанов, кровельные работы и обмазку всего здания.

Когда сойдет снег, подрядчики приступят к разработке гидроизоляции по цоколю здания, проектированию и реализации благоустройства территории (отмостка, дорожное покрытие вокруг храма, наружное освещение, тропинки, газоны, клумбы с цветами, посадки, скамейки и другое). Уже начато изготовление ограждения вокруг храма.

Также в этом году планируют сделать крыльца и мозаичную икону свв. Царственных страстотерпцев в нише над центральным входом. Вообще, по словам благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова, в 2017 году нужно завершить наружные работы и на 80 % благоустройство территории. Внутренние работы можно вести параллельно по мере поступления средств. В настоящее время выбирают проект иконостаса храма.

Храм свв. Царственных мучеников в Дивееве

Хоть этот храм и начали строить на год с лишним позже, чем в Сарове (с июня 2015 года), но продвинулись дальше. Конечно, и размеры дивеевского храма, и объем работ меньше, чем в Сарове.

Там уже проведено электричество, отремонтирован цокольный этаж. Сейчас идет наружная облицовка стен белым камнем песчаником из Крыма. Это трудоемкая и затратная работа, но, поскольку дивеевский храм строится по образцу Царского храма в г. Дармштадт (Германия), там все делают на самом высшем уровне, с применением дорогостоящих материалов. Уже выбран проект иконостаса. Скоро художники приступят к росписи стен.

Центр милосердия в Дивееве

В зиму были закончены два этажа кирпичной кладки и перекрыты временной кровлей. В настоящее время строительство стоит. Этот важный социальный объект ждет финансирования.

Дорогие братья и сестры! Времени для завершения намеченного строительства осталось не так много. Просим вас не оставлять свою молитву и материальную помощь. Увековечим на саровской и дивеевской земле память Царя-мученика, прославившего прп. Серафима Саровского!