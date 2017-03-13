Ученики Саровской православной гимназии начали выпускать передачу «Любимая парта», которая рассказывает не только о школьной жизни, но и о людях, и об интересных внешкольных делах. Передача планируется ежемесячной.

В прошлом году в гимназии начал выходить информационный вестник «Глаголь», который печатается в типографии. Там публикуются заметки учеников, родителей и педагогов. Но ребят очень привлекает видеоформат. В летние каникулы они даже сняли получасовой игровой фильм. Своими силами написали сценарий и воплотили его в жизнь. А теперь они решили выпускать ежемесячные передачи и выкладывать их на YouTube.

Первый выпуск школьной передачи «Любимая парта» рассказывает о новостях гимназии, об именинниках февраля, двух выпускных четвертых классах и их учителях, о новых друзьях из Дзержинской православной гимназии, которые десять дней жили в Сарове. Над передачей потрудились ученики 6-8 классов: ведущие Маша Хлыстова и Андрей Рудченко, оператор София Федина, монтаж Алексея Киршина и Андрея Рудченко. Конечно, у ребят не все получилось, но они стремятся повышать свое мастерство.