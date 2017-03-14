Митрополит Георгий совершит крещение третьего и последующего ребенка в православных семьях Нижегородской епархии

Первое в 2017 году Крещение состоится 18 марта в 13.00 в Спасском Староярмарочном соборе, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Еще в марте 2016 года правящий архиерей выразил намерение в специально назначенные дни лично крестить каждого третьего и последующих детей в семье, если родители выражают такое желание, тем самым проявляя особое попечение о многодетных семьях.

В обращении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия к верующим говорилось:

«Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3: 5). Каждый человек рождается в этот мир от своих родителей. Но, чтобы открылись врата в Царствие Небесное, необходимо духовное рождение, которое происходит во время Таинства Крещения. Само слово «таинство» напоминает о том, что в этом действии таинственно и невидимо присутствует Сам Господь.

Таинство Крещения берет начало от заповеди Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28:19-20). Таинство Крещения вводит человека в жизнь Церкви.

Этим и объясняется благочестивое желание православных христиан крестить своих детей во младенчестве, чтобы они как можно раньше впитали в себя чистоту и красоту христианской веры, и вся их дальнейшая жизнь строилась на нравственном законе Евангелия и Священного Предания Церкви.

Нижегородская епархия, проявляя особое попечение о семье, предлагает нижегородцам принять участие в новом благом начинании. Над каждым третьим и последующим ребенком (до одного года), рожденным в православной семье,Таинство Крещения, по желанию родителей, может быть совершено лично мною в особо установленные дни. Подробная информация об этом проекте размещена на информационном стенде храма, а также в средствах массовой информации Нижегородской епархии.

Надеюсь, что это благое начинание послужит укреплению благочестия в нашем народе и станет знаком милости Божией ко всем многодетным семьям».

Родители, желающие, чтобы над их детьми таинство Крещения было совершено митрополитом Георгием, могут обратиться для получения более подробной информации по телефону 8 (831) 413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).

Источник: сайт Нижегородской митрополии