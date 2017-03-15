Православный Саров

В Североморске на иконе преподобного Серафима Вырицкого проявился нерукотворный Терновый Венец вокруг Креста, сообщает сайт Североморской епархии.

Икона преподобного Серафима Вырицкого, привезенная из Санкт-Петербурга была написана осенью 2016 года. Для доски этой иконы была использована сосна, выросшая на могиле родителей прп. Серафима – Николая Ивановича и Хионии Алимпиевны, что у Никольского храма в деревне Спас-Ухра Рыбинского района Ярославской области.

Дерево, со временем выросшее между могил, стало слишком велико и его решили спилить. В течение десяти лет оно находилось на просушке, после чего из него были изготовлены иконные доски. В прошлом году монахиня Дивеевского монастыря Марина, написала на одной из досок икону преподобного Серафима Вырицкого. Икону было решено передать «игумену Митрофану в Варзугу». Но вскоре выяснилось, что отец Митрофан уже стал епископом, и находится в г. Североморске, и икону надо передавать туда.

Однако к этому времени на иконе стал проявляться «дефект» – проступать некий светлый круг в центре креста, который на одежде преподобного. Автор иконы предположила, что это проявляется сучок на доске, что было категорически отвергнуто столяром, поскольку сучков на доске не было.

К моменту доставки иконы в Североморск загадочный круг стал превращаться в живописный Венец висящий на Кресте. Чудо явления нерукотворенного Тернового Венца Христова на Святом Кресте очевидно всем и радость от этой удивительной Божьей милости испытывает каждый молящийся перед этой иконой.

В настоящее время икона находится в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Североморска.

Источник: сайт Североморской епархии