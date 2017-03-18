16 и 17 марта в Саровской православной гимназии прошел конкурс чтецов «Жемчужины русской поэзии», который ежегодно проводится в неделю православной книги.

В первый день выступали ученики начальных классов, которые декламировали стихи К. И. Чуковского и показывали коллективные инсценировки. В жюри конкурса вошли директор гимназии Н. В. Суздальцева, библиотекарь С. С. Шатрова и духовник протоиерей Владимир Кузнецов. Стихи учили все ребята, а на конкурсе выступали лучшие чтецы от каждого класса. Стены в актовом зале оформили детскими иллюстрациями к любимым произведениям.

Если в первый день конкурса царило веселье, то программа второго дня была нелегкой для восприятия. Ребята 5-8 классов рассказывали стихи о новомучениках и исповедниках земли Русской. Нелегко было найти стихи на эту тему, которая до недавнего времени замалчивалась и не была известна широкому кругу. Да и сами прозвучавшие стихи были очень эмоциональными, но недостаточно глубокими, не раскрывающими в полной мере подвиг новомучеников. Можно сказать, что ребята только прикоснулись к этой теме — через поэзию. Нужно вдумчиво изучать жития этих святых, их слова, поступки — те детали и подробности, которые действительно трогают за душу и помогают полюбить святых. Прежде, чем молиться святым новомученикам, надо их полюбить, а для этого хорошо знать их жития; представлять, что это были за люди.

Большинство стихов были посвящены свв. Царственным страстотерпцам. В презентации также прозвучали имена таких святых, как Святейший Патриарх Тихон, митрополит Киевский и Галицкий Владимир, епископ Мефодий (Красноперов), исповедница Матрона Анемнясевская, но им пока еще не написаны стихи. Кто знает, может быть ученики Саровской православной гимназии когда-нибудь внесут свой вклад в поэтическое осмысление подвига новомучеников?