Экспонаты в музей Саровского монастыря

В реставрационной лаборатории музея ННГУ произвели обработку артефактов, найденных год назад в захоронениях у стен Свято-Успенского собора. Реставрация и консервация предметов предохранит их от разрушения. Возвращенные артефакты займут достойное место в музее Саровского монастыря. Подробнее о находках рассказал историк Валентин Александрович Степашкин, который наблюдал за проведением земляных работ в самом начале восстановления Успенского собора, все подробно зафиксировал и описал.

Был отреставрирован двухстворчатый медальон размером 2,5 на 2 см, найденный с фрагментом гайтана. Медальон выполнен из серебра с позолотой, при его открытии сломалась петля. Внутри медальона изображены святители Тихон Задонский и Митрофан Воронежский. Такие медальоны монахи обычно носили в память о своем небесном покровителе.

На останках предположительно игумена Маркеллина был найден хорошо сохранившийся параман, украшенный золотным шитьем, 12 на 10 см (прим. - Параман это древняя часть монашеского облачения, представляет из себя четырехугольный плат с изображением восьмиконечного Креста на подножии, орудий Господних страстей и черепа Адама. Носится под одеждой на четырех шнурах пришитых по углам).

Другая ценная находка — параманный кипарисовый крест тонкой резьбы высотой 9 см. На его лицевой стороне изображен Голгофский крест и Титло (дощечка в виде треугольника и снисходящие от нее лучи), а на обороте — Чаша (потир) на Престоле, справа Евангелие, слева скрижали Моисея с десятью заповедями. Сверху Святой Дух в виде голубя.

В нескольких захоронениях были обнаружены искусно сплетенные кожаные четки-лестовки и их фрагменты — лапостки. Находки свидетельствуют о широком использовании лестовок в Саровском монастыре, поэтому некоторые безосновательно причисляют прп. Серафима к тайным старообрядцам только потому, что он изображен на литографиях с лестовкой в руках. Просто саровские монахи придерживались древних традиций, используя четки-лестовки, короткие мантии и знаменное пение.

Было найдено много различной обуви (кожаные бахилы, башмаки). При ее изготовлении использовалась береста. Вставки из бересты прокладывали между слоями кожи (видимо, для сохранения формы), делали берестяные стельки, супинаторы и каблуки.

Среди находок остатки священнических облачений, кожаной скуфьи (головной убор), шитые украшения, пуговицы в виде бусин, нательный крестик, металлическая пряжка от ремня, россыпь фрагментов из перламутра, на которых вырезано распятие (вероятно, это покрытие деревянного четырехконечного креста, который не сохранился). Были найдены метлахские напольные плитки темно-коричневого цвета размером 15 на 15 см, печная чугунная дверца с рисунком, фрагменты изразцов, металлической оконной решетки; осколки надгробий, стеклянные пузырьки (причем в одном из них, закрытом пробкой, сохранилась маслянистая жидкость, наполовину выпавшая в осадок. Также были найдены надгробия с эпитафиями из белого известняка и их фрагменты (с 1886 по 1922 год).

По словам В. А. Степашкина, в прошлом году во время проведения строительных работ по закладке фундамента было зафиксировано двадцать пять мест захоронений, из них девятнадцать оказались не разграбленными. Из них, с большой долей уверенности, можно говорить о предположительной идентификации пяти останков. Это строитель Ефрем, игумены Нифонт, Маркеллин, Иерофей, а также соборный иеромонах Назарий.

Это только только часть выявленных захоронений. По мнению ученого, необходимо продолжать работу с архивными материалами, привлекать археологов и антропологов для получения более полных сведений о некрополе у стен Успенского собора и уточнения персонификации останков саровских монахов. Все они были помещены в отдельные ящики, их предполагается перезахоронить после того, как будет возведен Свято-Успенский собор.