Вышел очередной номер газеты «Православный Саров»

Читайте в газете «Православный Саров» № 5 (130) от 16 марта 2017 года.

Строительство продолжается – о ходе строительства в Саровском благочинии трех объектов, которые намечено завершить к июлю 2018 года, когда будет отмечаться скорбная дата столетия убиения Царской семьи Государя Николая II.

Открылся казачий кадетский класс – при Школе армейского рукопашного боя имени святого благоверного князя Александра Невского, его посещают подростки из Сарова и Дивеева.

Преподобный Назарий Валаамский — краткое житие подвижника Саровской пустыни.

Экспонаты в музей Саровского монастыря — В реставрационной лаборатории музея ННГУ произвели обработку артефактов, найденных год назад в захоронениях у стен Свято-Успенского собора.

Кто мы? Граждане или верноподданные? – Говорят, что России нужна православная монархия. Но давайте подумаем, готовы ли мы сами ее принять?

Поговорим о русскости - профессор кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ д. ф. н. Л. А. Климкова провела занятия в Саровской православной гимназии в рамках проекта «Школьная академия».

Пусть не прервется связь времен – воспитатель Центра помощи семье и детям Сарова "Теплый дом" Инна Кокоулина рассказывает о разработанной ею программе духовно-нравственного воспитания.

Жизнь – это шанс. Не стоит его упускать… – 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Познакомим наших читателей с поэтическим творчеством молодой саровчанки Марии Курякиной.

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