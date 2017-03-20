20 марта 2017 года
15 марта помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Владимир Кузнецов совершил крещение военнослужащего срочной службы.
Крещение состоялось в баптистерии на территории Больничного городка и завершилось в храме вмч. Пантелеимона. О. Владимир перед этим провел несколько бесед с военнослужащим, чтобы наставить его в православной вере, и его решение креститься было вполне осознанным.
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