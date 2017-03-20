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Визит полпреда

20 марта 2017 года

Саровский монастырь 11 марта посетили митрополит Нижегородский и Арзамассий Георгий и полпред Президента РФ в ПФО М. В. Бабич – в рамках деятельности попечительского совета по воссозданию архитектурных ансамблей Саровского и Дивеевского монастырей.

Михаил Викторович является председателем попечительского совета, и это был его первый ознакомительный приезд, во время которого он осмотрел все монастырские строения и поручил игумену Никону подготовить рабочие материалы для заседания попечительского совета.

На строительной площадке Свято-Успенского собора Саровского монастыря идет наладка и подготовка к сдаче в эксплуатацию башенного крана. Продолжается завоз кирпича для строительства (уже завезено около полумиллиона штук). Прорабатываются вопросы по изготовлению и монтажу главок храма. Основная задача строителей в теплый период – как можно выше поднять стены здания.

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М. Курякина

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