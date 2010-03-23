Православный Саров

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Возьми крест свой и следуй за Мною...

21 марта 2017 года

19 марта началась Крестопоклонная седмица — середина Великого поста. На всенощном богослужении на середину храма был вынесен Крест Господень.

Протоиерей Александр Сухоткин: «Мы выносим Животворящий Крест Господень – основное оружие нашего спасения, которым мы ограждаемся от сил диавольских. Дух злобы поднебесной не ест, не спит, но, томимый злобой и желанием погубить род человеческий, ищет, кого поглотить. Это делается возможным от нашего маловерия.

Вспомним, как в древности, в Константинополе, износимая часть Честных Древ Животворящего Креста Господня очистила город от заразных болезней. Так же и мы с помощью Креста Господня можем остановить болезни и козни диавольские. Мы уже преодолели половину пути Великого поста и приближаемся к Страстной седмице. Взирая на Крест Господень, мы должны укрепиться и с новыми силами  и с надеждой понести свой крест, следуя за Христом, стараясь исполнить его заповеди и возрастать в любви…»

Предлагаем прочесть подборку материалов о Кресте на портале «Православие.ру». Также напоминаем, что в субботу 4-й седмицы, 25 марта, в последний раз в Великом посту состоится поминовение усопших.

События и праздники / 2017 год / 20170319-Крестопоклонная неделя в храме Иоанна Предтечи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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