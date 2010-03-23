19 марта в воскресной школе при храме Всех Святых состоялось родительское собрание на тему: «Комфорт в семье, и как его достичь». Собрание провела педагог-психолог Альбина Николаевна Яцкова.

Каждому хочется, чтобы у него дома была такая атмосфера, при которой всем членам семьи хорошо, и все стремятся домой, а не наоборот — куда нибудь, лишь бы подальше от дома. Психолог подробно рассмотрела, из чего складывается ощущение комфорта в семье. У каждого человека есть базовые потребности от самых простых (в воздухе, тепле, пище, безопасности) до более сложных (в уважении, принятии, любви, самореализации). Комфорт в семье складывается, когда эти потребности у каждого ее члена удовлетворены; когда ребенок чувствует не одиночество, а безопасность, принадлежность к семье и любовь.

Альбина Николаевна призвала родителей быть внимательными к мелочам, потому что семейная жизнь и воспитание детей складываются из мелочей. Например, из-за постоянных упреков родителей ребенок становится тревожным. Мы зачастую от него требуем то, чему его сами не научили. Одно дело, когда мы в вечной спешке с неуважительной и раздражительной интонацией высказываем ему свои претензии, и совсем другое — научить чему-либо, выработать навык и довести его до автоматизма.

А. Н. Яцкова: «Дети часто боятся родителей. Мы говорим: «Если случиться то или иное, домой не приходи». А надо бы говорить наоборот: «Что бы ни случилось, сынок, приходи домой». Мы отмахиваемся от их проблем, которые нам кажутся несерьезными. Не слушаем их, а выплескиваем свои негативные эмоции. Нужно учиться не обвинять, а объяснять, что мы чувствуем от того, что произошло (избегая местоимения «ты»). Спрашивать ребенка, что же НАМ делать, чтобы у НАС все было хорошо?»

Как только ребенок рождается на свет, он начинает исследовать мир, постоянно развивается, познавая его. Это его насущная потребность. И родителям следует поддерживать его интересы, склонности и стремления. Социализация ребенка происходит в семье. Поэтому взрослые должны внимательно следить за тем, о чем они говорят и как живут, какой пример подают. Очень важны положительные образы, ведь в семье формируется мировоззрение детей.

Если родители будут все объяснять ребенку, то воспитают у него осознанное отношение к жизни, способность понимать свое поведение. Также необходимо воспитание таких качеств, как произвольность (самоконтроль) и гибкость (готовность к изменению внешних условий).

Лев Толстой утверждал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Во время встречи были рассмотрены основные принципы, присущие здоровой семье. В ней каждый знает свои обязанности и пределы допустимого, границы своей личной свободы. Мама и папа между собой — мужчина и женщина, а с детьми ведут себя как родители. Папа — лидер. На вопрос, может ли мама быть лидером, Альбина Николаевна ответила, что такое возможно, но только в том случае, если папу это устраивает, и не происходит борьбы за лидерство так, что семья превращается в поле боя. Всех детей родители любят одинаково. У старших — больше прав, но и больше обязанностей. Каждый член семьи получает достаточно принятия, эмоциональной поддержки и телесного контакта. В здоровой семье нет насилия и унижения чьего-либо достоинства. В ней придерживаются здорового образа жизни, происходит развитие творческих способностей всех членов семьи, царит уют, достаточно общения и материального благополучия. Самое эффективное воспитание осуществляется не словами, а на практике. Как это работает, было показано на простых примерах из жизни...

Как должны действовать родители, если у ребенка что-то случилось? Как научить его восстанавливаться, если он из школы приходит выжатый, как лимон? Как приучить к порядку на рабочем столе, без чего невозможен порядок и в голове, потому что рассеивается внимание, и ребенок постоянно отвлекается от уроков? Как выработать привычку убирать за собой? Почему важно давать детям ошибаться и набивать шишки (конечно, в допустимых пределах)? Во время собрания обсуждались эти и другие вопросы. Встреча получилась информативная, и родители не пожалели, что пришли на нее. В каких-то разобранных психологом ситуациях они увидели себя со стороны и поняли, в чем нужно исправиться.