Погружение в жизнь и творчество Пушкина

В рамках проекта «Школьная академия» с группой учеников Саровской православной гимназии 20 марта провел занятия профессор Борис Сергеевич Кондратьев, зав. кафедрой литературы Арзамасского филиала ННГУ.

Справка. Б. С. Кондратьев родился 27 мая 1946 года в г. Арзамас Горьковской области. По окончании филологического отделения Арзамасского государственного педагогического института и до сегодняшнего дня работает завкафедрой литературы родного вуза. Доктор филологических наук, профессор. Председатель правления Нижегородского отделения Международного фонда славянской письменности и культуры. Первая публикация – 1961 год. Критик, публицист, литературовед. Член Союза писателей России с 2003 года.

Профессор читает студентам курсы об истории русской литературы, литературной критики и журналистики; о прочтении русской литературы, ее духовном мире и поэтике. А тут предстояло провести занятие для учеников шестого и восьмого классов, которые еще не доросли до серьезных произведений классической литературы. Поэтому гость гимназии решил выбрать необычную тему: «Как факты биографии находят отражение в творчестве».

Б. С. Кондратьев: «Обычная практика изучения литературы состоит в том, что сначала ученики "проходят" биографию писателя, а затем его творчество. При этом часто нарушается единство двух составляющих: либо биография, либо творчество отходят на второй план. А на самом деле эти два начала неразделимы, поскольку, как говорил Тургенев, «мою биографию ищите в моих книгах». Тогда есть ли смысл изучать биографию, как собрание фактов? Думаю, что нет. Надо в этой биографии найти важнейшие и переломные моменты, после которых писатель развивается, изменяется. Нам важна связь судьбы писателя с его творчеством. Этот подход я использую в работе со студентами...»

В качестве примера профессор взял жизнь и творчество А. С. Пушкина, потому что о нем каждый что-нибудь знает. Кроме того, существуют народные предания о том, что великий поэт бывал в Сарове, где встречался с прп. Серафимом, и в Арзамасе. Борис Сергеевич считает, что предания это – часть народной культуры, которая отражает не материальную, а духовную реальность. Вместе с детьми он рассуждал о загадочном преображении поэта в Болдине, анализируя стихи, написанные в то время.

Борис Сергеевич предложил ребятам мини-сочинение: «Размышление над строкой Пушкина». Желающие могли прочитать вслух то, что у них получилось. Причем, по журналу никого не вызывали, все было исключительно добровольно. Дети выпали из привычных отношений ученик-учитель, и оказались в ситуации «коллеги по творчеству». В этот день уроки превратились в творческую лабораторию. Было предложено три темы. Один человек из 15-ти взял тему «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы». Остальные ребята разделились поровну. Одни описали строку «Хвалу и клевету приемли равнодушно», а другие – «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Интерес ребят вызвало задание «Помогите Пушкину». Надо было вставить в стихотворение пропущенное слово, которого, действительно, нет в оригинале:

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва,

Как… пустыня

И как алтарь без божества.

Борис Сергеевич прокомментировал все варианты. Самым лучшим был признан вариант «без оазиса», который предложила Настя Верхова.

Слушатели Школьной академии разделились на группы и в компьютерном классе самостоятельно составили две викторины с презентациями: одна группа – о биографии Пушкина, другая – о его творчестве. Затем они отвечали на вопросы викторин, и даже подготовили особо сложные вопросы для Бориса Сергеевича. Он достойно ответил на них, а также комментировал и дополнял ответы ребят. Порадовало, как много они знают о Пушкине.

Профессор Кондратьев отметил, что и в мини-сочинениях, и в составленных викторинах проявилось то, что дети являются учениками православной гимназии. Они рассуждали о том, что покой бывает не на земле, а только в загробной жизни. И многие вопросы викторины были своеобразны, например, в какой православный праздник родился великий поэт, или в каких церквях его крестили и отпевали.

По словам Б. С. Кондратьева, такую форму занятий он применил впервые и убедился, что в гимназии учится народ мыслящий и творческий. Многие ребята пишут стихи и прозу. А творчество объединяет людей независимо от возраста. Перефразируя Пушкина, творчеству (как и любви) все возрасты покорны.