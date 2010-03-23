О волонтерах в прямом эфире

20 марта участниками программы «Гость в студии» на радио «Говорит Саров» были руководитель волонтерского центра «Радость моя!» Анна Виноградова и духовник волонтеров иерей Сергий Скузоваткин.

Речь шла о ежегодной благотворительной акции «Пасхальные дни милосердия», которая проводится в Сарове, начиная с 2011 года, и шире — о возрождении российских традиций благотворительности. Радиослушатели узнали о деятельности православных волонтеров: чем они занимаются, с какими трудностями сталкиваются, кому помогают в первую очередь, о том, как можно стать волонтером. О. Сергий рассказал о духовном окормлении волонтеров, а Анна Юрьевна — о различных направлениях их служения. Она остановилась подробнее на направлении «Саров за жизнь», участники которого не только собирают подписи против абортов, но и пытаются духовно и материально поддержать будущих мам.

Запись прямого эфира см. здесь.