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Взаимодействие священника с полицией

24 марта 2017 года

22 марта в МУ МВД России по ЗАТО Саров протоиерей Владимир Кузнецов провел беседу с сотрудниками ГИБДД, а также принял участие в заседание Общественного совета при УВД.

Плановая беседа с полицейскими была посвящена теме Великого поста. А на заседании Общественного совета, который возглавили начальник полиции подполковник Андрей Чернышов и председатель Общественного совета Вадим Кривонос, рассмотрели целый ряд вопросов. Это: профилактика коррупции в УВД, розыск пропавшего молодого человека Павла Фомина и расследование убийства пенсионерки. Участники заседания обсудили проблемы пропажи детей в России и то, как контролируется в Сарове деятельность интернет-сообществ «группы смерти». По словам Чернышова, родителям необходимо мягко, но контролировать детей, их переписку в сетях, быть ближе к ним, потому что «когда теряется связь между родителями и детьми, тогда и наступает кризис». Также были рассмотрены и другие вопросы.

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По материалу Ю. Павловской, фото Ю. Павловской

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