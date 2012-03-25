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Молебен в терапевтическом корпусе больницы

24 марта 2017 года

24 марта протоиерей Лев Юшков совершил молебен великомученику и целителю Пантелеимону в терапевтическом корпусе стационара КБ-50.

О. Лев, настоятель храма св. прав. Иова Многострадального, уже год несет послушание по духовному попечению о медиках и пациентах больницы. В совместной молитве 24 марта приняли участие порядка 20-ти пациентов терапевтического отделения и медперсонала. К приходу о. Льва они приготовили записки о здравии. При отпусте крестом всех окропили святой водой. Приход священника в больничное отделение – это большая радость и моральная поддержка для пациентов.

Больничное служение / 2017 / 20170324-Молебен в терапии
 
 
 

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