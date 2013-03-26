В Москве прошло первое заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей

25 марта полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел первое заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, сообщает официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Мероприятие состоялось в Москве на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Попечительский совет создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В него вошли сопредседатель попечительского совета митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, помощник Президента России Андрей Белоусов, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, настоятель Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игумения Сергия (Конкова), генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, директор по развитию производственной системы «Росатома» Сергей Обозов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие.

Открывая заседание совета и приветствуя участников, Михаил Бабич особо отметил: «Сохранение богатого духовного наследия — это один из наших основных приоритетов. Сегодня многое делается, чтобы привести в первозданный вид храмы, часовни и монастыри, разрушенные в период борьбы с Русской Православной Церковью. Однако существует ряд вопросов, где одними усилиями Нижегородской епархии трудно решить весь спектр проблем. Попечительский совет призван объединить усилия различных структур для полного восстановления Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного исторического облика».

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на севере Тамбовской губернии в Темниковском уезде (ныне — город Саров Нижегородской области). Известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь считается наряду со Святой горой Афон (Греция), Новоафонским монастырем (Абхазия) и Киево-Печерской лаврой (Украина) четвертым уделом Пресвятой Богородицы и единственным в России. Особое значение монастырь приобрел после монашеского подвига преподобного Серафима Саровского.

«Нижегородская область во все времена была и остается одним из крупнейших духовных центров нашей страны и всего православного мира. На территории области расположены более 900 храмов и 25 монастырей. А паломничество в Дивеево совершается не только со всех регионов нашей страны, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Гостям обителей неизменно оказывается внимание и духовная поддержка», — подчеркнул полномочный представитель Президента.

Православные центры являются во многом источниками нравственных устоев общества: человеколюбия, добра, справедливости, имеют большое значение для поддержания мира, укрепления России. Именно поэтому восстановлению православных святынь уделяется особое внимание со стороны Президента России.

Игумения Сергия (Конкова), подводя итоги заседания, отметила: «Такую работу, которую предстоит провести, просто монастырскими и даже губернаторскими силами выполнить невозможно. Мы весьма благодарны за участие в попечительском совете и будем молиться, чтобы Господь послал свою милость и все планы воплотились в жизнь. Поток паломников и туристов в Дивеево увеличивается, и сейчас главное — положить начало, и сегодня оно положено».

На первом заседании были утверждены состав попечительского совета и состав рабочей группы, мероприятия по восстановлению монастырских комплексов, этапы их реализации, порядок взаимодействия с органами власти и возможные источники финансирования.

Текст официального сайта полномочного представителя Президента РФ в ПФО,

фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)