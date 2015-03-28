В Сарове впервые отметили День войск Росгвардии

В День войск Национальной гвардии, 27 марта, протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в праздничных мероприятиях в саровской дивизии.

Во время торжественного митинга он от лица Саровского благочиния поздравил военнослужащих с профессиональным праздником, который в этом году отмечается впервые. Предыдущие 20 лет он назывался Днем Внутренних войск МВД России. Все эти годы о. Владимир плодотворно сотрудничал с воинской частью. Он пожелал военнослужащим постоянно возрастать в дисциплине и профессиональной подготовке перед лицом таких новых угроз, как боевики ИГИЛ или несанкционированные митинги. Новый статус Росгвардии дает этой структуре контроль за оборотом оружия и все, что связано с силовым взаимодействием при борьбе с криминалом.

После официальной части состоялось награждение отличившихся солдат и офицеров, демонстрация строевой подготовки, показательные выступления кинологов и водителей спецтехники, концерт и общая трапеза. В празднике приняли участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих.

О. Владимир совершил благодарственный молебен возле часовни во имя небесного покровителя войск Росгвардии – св. равноап. князя Владимира. В нем участвовало порядка 200 человек.

А в Москве в этот день состоялось самое важное для гвардейцев событие – церемония вручения Президентом РФ Владимиром Путиным знамени войск Росгвардии их главнокомандующему, генерал-полковнику Виктору Золотову.