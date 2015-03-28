Первые соревнования в Вознесенском

25 марта в р/п Вознесенское Нижегородской области прошли первые в истории Вознесенского района соревнования по Армейскому рукопашному бою. Они были посвящены празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всей Нижегородской области, а также военнослужащие Росгвардии. Основным организатором соревнований выступил военно-патриотический клуб «Клеоника» (с. Нарышкино), и главным судьей соревнований был руководитель этого клуба Сергей Пешехонов.

Саров и Дивеево выступили на этом соревновании единой сборной командой, куда вошли воспитанники ВПК «Град» (с. Дивеево), Школы рукопашного боя им. Александра Невского (г. Саров) и кадеты Казачьего кадетского класса (г. Саров). Много новичков стали призерами соревнований, это: Виктор Закордонец, Александр Щеглов, Андрей Трохинчук, Даниил Ардашев, Серафим Галкин, Алексей Симонян, Роман Костин, Александр Курилов. Как всегда, порадовали своими выступлениями наши опытные спортсмены, братья Баклашкины Никишины и Лагно.

Кроме воспитанников, также бились и победили инструктора Казачьего кадетского класса и Школы рукопашного боя им. Александра Невского Юрий Бельский ( серебро в категории 18+, до 75 кг) и Артем Баклашкин (золото в категории 18+, до 55 кг).

Сборная команда Сарова – Дивеево заняла второе командное место, уступив только хозяевам соревнований ВПК «Клеоника». А третье командное место занял Арзамас.