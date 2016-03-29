Памяти «всероссийского дедушки»

В Клубе любителей православной книги библиотеки им. В. Маяковского 16 марта прошел вечер, посвященный памяти новопреставленного архимандрита Кирилла (Павлова), духовника Троице-Сергиевой лавры. И людей собралось так много, что опоздавших усаживали на приставные стулья.

Архимандрит Кирилл отошел ко Господу на 98-м году жизни 20 февраля 2017 года, и его кончина стала утратой для многих людей. Не только тех, кто знал его лично, но и для всякого православного человека, осознающего духовный масштаб этой личности. Он был одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви конца XX – начала XXI веков, духовным отцом трех русских патриархов. О. Кирилл оставался духовным маяком даже в последние 15 лет, когда уже был прикован к постели тяжелой болезнью.

Ведущая клуба Надежда Тарасова представила недавно изданные книги о старце Кирилле. Также были показаны интересные видеосюжеты с воспоминаниями о батюшке. Особенно запомнился рассказ бывшего военного, а ныне – священнослужителя о. Николая Кравченко, который рассказал, какую роль сыграл в его жизни архимандрит Кирилл. В начале 1990-х годов Николай был снайпером. Он приехал в Лавру, чтобы взять благословение ехать воевать в Югославию. А старец его остановил: «Здесь пригодишься!»

Так и случилось, вскоре началась Первая чеченская война, которую Николай Кравченко прошел от начала и до конца. Однажды в Грозном оказался в такой тяжелой переделке, что пообещал Богу построить храм, если выживет. Выжили они все, предпринявшие безумную попытку вырваться из тисков врага рукопашным боем (патронов уже не было), крича вместо обычного яростного мата святые русские слова «Христос воскресе!» (позднее этот эпизод Николай Кравченко описал в статье «Русский мат и правда о нем»). После приехал снова в Лавру увидеть о. Кирилла. И первое, о чем тот его спросил, не пообещал ли офицер что-либо Богу в опасный момент? – «Пообещал – храм буду строить!» – «Храм сначала надо построить вот тут», – указывая на его сердце, отвечал старец. Так начался путь к познанию православной веры и к священству. Храм Николай Кравченко тоже построил. А его священническое служение связано с духовным окормлением военнослужащих.

Как всегда на встречах Клуба любителей православной книги, присутствовал священник Сергий Скузоваткин. В этот раз его роль была особенной, так как батюшка – выпускник МДАиС. Он учился в то самое время, когда духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры был архимандрит Кирилл (Павлов). О. Сергию посчастливилось беседовать со старцем и исповедоваться у него.

О. Сергий: «Я бы не хотел кончину архимандрита Кирилла рисовать в темных красках, это была светлая личность. Он давно просился в Небесные обители к Отцу Небесному. Последние полтора десятка лет лежал на одре болезни, поддерживаемый средствами медицины. И проявил себя, как человек сильный духом».

Перед выступлением священника участники Клуба увидели несколько отрывков из документальных фильмов про о. Кирилла, где исследовался вопрос, был ли старец легендарным защитником дома Павлова? В некоторых фильмах убеждали, что это именно так. И якобы из-за отказа вступить в партию он был понижен в звании и далее заменен другим человеком, однофамильцем, более лояльным к власти.

О. Сергий: «Он прошел всю Великую Отечественную войну, об этом знали все в Лавре. И когда в семинарии проходили встречи, его всегда приглашали. При мне о. Кирилла попросили рассказать про дом Павлова. И он тогда четко сказал, что действительно был там, но легендарный защитник дома Павлова – просто его однофамилец. Того сержанта Павлова звали Яков Федотович, а он – Иван Дмитриевич. И все вопросы у нас отпали. Еще в 80-е годы, когда православные начали говорить о старце Кирилле, как о защитнике дома Павлова в Сталинграде, родственники того самого сержанта Павлова писали об этом с горечью... Важно понять, что не нужны легенды и мифы, не надо все прекрасные качества собирать в одном человеке. Героев и героических эпизодов во время войны было много. А такой старец, как о. Кирилл, у нас один…»

После школы о. Сергий приехал в Троице-Сергиеву лавру и так же, как и многие паломники монастыря, отстоял огромную очередь к о. Кириллу, чтобы попросить благословения на поступление в семинарию. Старец благословил не только на семинарию, но и на академию. Батюшка рассказал, что в Лавре были и другие очень почитаемые верующими людьми старцы, но архимандрит Кирилл отличался от них.

О. Сергий:

– Старец Наум был монах святой жизни, своей духовной властью открывал монастыри. К нему обращались с хозяйственными вопросами, например, покупать ли трактор? И он благословлял покупать, но при этом – обязательно помогать вспахивать огород своим соседям. Старец Герман отчитывал бесноватых, они у него цепи рвали, кричали...

А о. Кирилла было сложно воспринимать, как монаха, поскольку ему не была присуща обычная монашеская суровость. На самом деле, он строго относился к самому себе, а для людей был просто добрым дедушкой (как он себя и называл). С одной поправкой – всероссийским дедушкой.

Когда к нему приходил человек, старец ему ненавязчиво говорил, что «наверное, так надо сделать, но как ты сделаешь, так и хорошо». А потом все складывалось в жизни, как о. Кирилл сказал. При этом он всегда оставлял возможность подумать, будто это случайность. Это был уникальный человек, в святость и прозорливость которого можно было верить, а можно и не верить. Хотя все знали, что это святой человек. Господь уважает нашу свободную волю. И архимандрита Кирилла отличало именно это ненасилие над волей приходящего, очень бережное отношение к людям».

Во время учебы в Лавре о. Сергий видел и того военного – Николая Кравченко, с воспоминаниями которого познакомились посетители Клуба: «Это был очень интересный человек. Все мы, семинаристы, очень удивлялись, когда увидели его с наперсным крестом священника. О. Кирилл сумел в нем совместить трудно совместимое, направить его к Богу. Старец не чурался простого обращения. Он один такой был. Все старцы со своими особенностями, а о. Кирилл – всеобъемлющий, причем, он сам, похоже, об этом не задумывался. И кончина его была светлая».

После завершения обсуждения темы участники Клуба посмотрели видеоролик с выступлением известного проповедника протоиерея Андрея Ткачева, где он рассказал о сборе подписей за запрет абортов и призвал принять участие в акции «Лепта за жизнь», которая проходит сейчас по всей стране. Эта акция призывает православных христиан не только поставить свою подпись, но и взять подписной лист, чтобы собрать на нем десять подписей, которые станут лептой каждого христианина в защиту жизни наших детей. Участники Клуба поставили подписи под обращением, а некоторые взяли чистые подписные листы.

В завершение встречи ведущая Клуба Надежда Тарасова попросила записываться в отдел духовной литературы Маяковки, активнее читать книги и поддерживать покупку новых интересных книг. Следующая встреча, которая состоится в четверг Светлой Седмицы, будет посвящена книгам свт. Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), а также книгам о нем.